В 200 километрах от Украины: в Беларуси начали строительство лагеря для ЧВК "Вагнер", — СМИ

Расположат 8 тыс. российских наемников в Осиповичах Могилевской области и строительство лагеря должно закончиться до обеда 27 июня, пишут журналисты.

Related video

В Беларуси начали строительство лагеря, в котором в ближайшее время планируют разместить не менее 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает российское медиа "Верстка" 26 июня.

По информации журналистов, расположен он будет в Осиповичах Могилевской области, всего в 200 километрах от Украины.

Источник из местного лесничества поделился, что их будет несколько и один из них будет близко непосредственно к городу Осиповичи.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить, — ред.), — говорится в сообщении.

Площадь такого лагеря 24 тысячи квадратных метров и в нем смогут спокойно разместиться 8 тысяч человек.

Эту информацию "Верстке" подтвердили близкие к руководству Могилевской области лица. Властям поступило указание оперативно провести работы. Это значит, что информация о том, что наемники из ЧВК "Вагнер" отправятся в Беларусь соответствует действительности.

"Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала "Верстке", что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил", — говорится в сообщении.

Другие родственники бойцов ЧВК "Вагнер" также подтвердили информацию об отправке войск в Беларусь. Официально никаких заявлений от пресс-службы формирования не поступало. Власти РФ и Беларуси также не комментировали эту новость на момент публикации материала.

Напомним, 26 июня сообщалось о том, что Евгений Пригожин не пошел на Москву из-за угроз семьям главарей ЧВК "Вагнер". Британские журналисты отметили, что поход "вагнеровцев" на российскую столицу был обречен на неудачу, так как вместо заявленных 25000 бойцов, на Москву направились всего лишь 8000.