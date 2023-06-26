Пригожин не пошел на Москву из-за угроз семьям главарей ЧВК "Вагнер", — СМИ

Британские журналисты отметили, что поход "вагнеровцев" на российскую столицу был обречен на неудачу, так как вместо заявленных 25 000 бойцов, на Москву направились всего лишь 8 000.

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин, стоящий во главе вооруженного мятежа, мог остановить продвижение колонны наемников в сторону Москвы из-за угроз семьям главарей ЧВК "Вагнер" со стороны российских спецслужб. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в службе безопасности Великобритании.

В публикации отмечается, что в сторону Москвы направились не более 8 000 "вагнеровцев", а не 25 000, как утверждалось ранее, поэтому любая попытка взять под контроль российскую столицу закончилась бы поражением.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин теперь попытается интегрировать бойцов ЧВК в регулярную российскую армию, и устранить ее бывших командиров.

"Остается лишь догадываться, какая официальная сделка была заключена, если она вообще имела место. Кремль заявил в субботу, что Пригожин отправится в Беларусь в обмен на помилование по обвинению в государственной измене", — размышляют авторы материала.

Также было отмечено, что Пригожин до сих пор не дал официальных комментариев относительно предмета сделки с Кремлем. Единственное, что появилось в публичной плоскости — это его ответ на вопрос о результатах его похода на Москву. Сидя в салоне автомобиля он кратко ответил, что своими действиями он и его подопечные "взбодрили всех".

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Напомним командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" 26 июня заявил, что вооруженный мятеж Евгения Пригожина и его наемников показал, что президент России Владимир Путин не контролирует ситуацию внутри страны. По его словам, это говорит о том, что РФ мало чем отличается от банановой республики.

Ранее Фокус отследил, как развивались события, связанные с конфликтом Евгения Пригожина с высшим руководством Минобороны РФ, и как это противостояние переросло в открытый вооруженный мятеж.

Также мы публиковали мнения западных экспертов, которые дали оценку последним событиям в РФ. По их словам, ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" демонстрирует слабость Кремля и его зависимость от частных военных подрядчиков.