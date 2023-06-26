"Судьба ядерного арсенала на волоске": Пригожин может вернуться со стратегическим оружием, — ЛСР

По словам командира легиона "Свобода России", ситуация с бунтом Пригожина доказала, что для свержения "режима Путина" не нужны миллионы солдат. Президент РФ не имеет авторитета в силовых структурах, а бойцы "Ахмат" — не более, чем медийный проект.

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Военный бунт лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показал, что президент России Владимир Путин не контролирует ситуацию внутри страны, а фактическая власть присутствует в руках "главарей бандформирований". Об этом в 26 июня заявил командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в официальном Telegram-канале легиона.

"Бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против режима маньяка Путина показал: его Россия мало чем отличается от банановой республики. Институты – несостоятельны, президент – не контролирует ситуацию, а фактическая власть – в руках главарей бандформирований", — отметил командир.

Он отметил, что сделал ряд выводов из произошедшего, важных как для России, так и для всего мира.

Первое — хаос в РФ парализовал страну менее, чем за сутки. В этот день российская армия и силовые структуры де-факто перестали существовать как единый организм, и не оказали никакого сопротивления.

"Власть Путина и судьба ядерного арсенала висели на волоске. Пригожин отступил, но имеется вероятность, что ядерное оружие попало в его руки. Ситуация может повториться в любой момент. Тогда все договора и сделки о нераспространении ядерного оружия потеряют смысл, а угроза его применения — станет абсолютно реальной", — заявил "Цезарь".

Во-вторых, по мнению командира ЛСР, в военном деле важно не число, а умение. Он убежден, что для свержения "режима Путина" не нужны миллионы солдат и сотни тысяч танков.

"Вполне достаточно пары десятков тысяч хорошо обученных и мотивированных бойцов. Как показал вояж Пригожина, в самой России нет и намека на систему безопасности, а ее силовые органы способны только разгонять демонстрации. Всемогущий майор Смирнов – просто герой из анекдотов, вроде Вовочки, Чапаева или поручика Ржевского", — отмечает военный.

По его словам, Ростов-на-Дону взяли под контроль несколько тысяч бойцов, а где в этот момент были представители таких силовых ведомств, как ФСБ, полиция, Росгвардия и гарнизонная служба неизвестно.

"Цезарь" считает, что лидер Кремля не просто безумен, но еще и недееспособен, поскольку поручил вопрос с регулированием конфликта лидеру Беларуси Александру Лукашенко, который оказался более "эффективным".

"Фактически, именно Лукашенко спас Путина, и помог ему удержаться при власти", — отмечает он.

Также боец легиона "Свобода России" убежден, что Путин утратил поддержку и авторитет среди представителей силовых структур, а такие военные формирование, как бойцы лидера Чечни Рамзана Кадырова являются не реальной силой, а медийным проектом.

"Пока Лукашенко не договорился с Пригожиным, Кадыров упорно молчал, а его хваленый "Ахмат" приложил все усилия, чтобы опоздать в Ростов-на-Дону. Зачем вступать в бой с ЧВК Пригожина, когда для отчета в центр достаточно просто поснимать ролики про вооруженных бородачей на грязных машинах?", — подчеркнул "Цезарь".

Также он отметил, что легион "сделал важные выводы и продолжает готовить освобождение России".

Бунт Пригожина против действий ВС РФ

23 июня, главарь наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что планирует свергнуть военное руководство РФ, после чего военная группировка ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила Ростов и контроль над всеми военными объектами Воронежа и заявила о своем намерении — идти на Москву. Российские военные не оказывали сопротивления.

24 июня лидер РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Он назвал действия Пригожина предательством родины в военное время.

25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". По его словам, в отношении наемников ЧВК "Вагнер" не будет преследований.