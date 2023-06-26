"Вивірений крок": Пригожина помітили в одному з готелів Мінська, — росЗМІ

Євген Пригожин після здійснення заколоту в РФ, імовірно, вирушив до столиці Білорусі, де був помічений у готелі Green City. Мета його поїздки залишається невідомою.

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Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина помітили в Мінську, Білорусь. Він зупинився в одному зі столичних готелів після переговорів із білоруським президентом. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Brief".

"Євгена Пригожина помітили в готелі Green City в Мінську", — ідеться в повідомленні.

Крім того, російські ЗМІ також підтверджують факт перебування "кухаря Путіна" в Мінську.

"Засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина виявили в білоруській столиці після переговорів із президентом республіки Олександром Лукашенком щодо зупинки збройного заколоту в Росії", — пише російське видання "Главный региональный".

ЗМІ, посилаючись на білоруські джерела, заявляє, що мету приїзду Пригожина до Мінська не розкривають.

Офіційні представники влади Білорусі не коментували цієї інформації.

"Створюється стійке враження, що перекидання ПВК до Білорусі — це вивірений крок, який потрібно було "продати" не тільки населенню, а й усьому світу", — пишуть у джерелі.

23 червня ватажок найманців із ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що планує повалити військове керівництво РФ, після чого військове угруповання ПВК "Вагнер" у ніч проти 24 червня захопило Ростов і контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа і заявило про свій намір — іти на Москву. Російські військові не чинили опору.

24 червня лідер РФ Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку із ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Він назвав дії Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час.

25 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь". За його словами, щодо найманців ПВК "Вагнер" не буде переслідувань.