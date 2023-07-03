ЧВК "Вагнер" в Беларуси: в сети показали лагерь наемников Евгения Пригожина (фото)

Сообщается, что местный житель сделал снимки полевого лагеря. На фото попали палатки, в каждой из которых можно разместить до 60 человек.

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Строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер" развернули в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена" со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что местный житель сделал фото одного из лагерей, на которых можно заметить палатки, буржуйки для обогрева, а также настилы.

"В одной такой палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой палатки уходит не больше 30 минут", — сказано в сообщении.

Как заявили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", на фото видны палатки М-30.

Фото полевого лагеря под Осиповичами

Строительство лагеря "вагнеровцев" в Беларуси

Ранее 26 июня в группе "Беларускі Гаюн" говорили, что утверждения российских СМИ касательно размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси вызывают сомнения.

Однако уже 30 июня стало известно, что в Беларуси все-таки был построен полевой лагерь для боевиков ЧВК "Вагнер". Он попал на спутниковые снимки. Его площадь 24 тысячи квадратных метров. Можно предположить, что оборудованы места для 8 940 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля заявил, что "вагнеровцы" упрямо штурмовали позиции ВСУ, чтобы их не расстреляли свои же. Теперь же бойцов осталось очень мало. Он добавил, что секрет успеха ЧВК "Вагнер" заключался в их жестокости друг к другу.