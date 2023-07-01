"Не могут сделать ничего серьезного", - Зеленский о размещении ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Наемники были наиболее мотивированной частью российских сил: они упрямо штурмовали позиции ВСУ, чтобы их не расстреляли свои же. Теперь же бойцов осталось очень мало.

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В боях с украинскими войсками ЧВК "Вагнер" потеряла более 100 тысяч человек и больше не представляет серьезной угрозы. Президент Укрины Владимир Зеленский прокомментировал мятеж наемников и их перемещение на территории Беларуси в интервью испанскому изданию El Mundo.

По его словам, силы ЧВК "Вагнер" делятся на две категории: профессиональные наемники и мобилизованные россияне из тюрем, выступающие "пушечным мясом". С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины убили около 21 тысячи "вагнеровцев" и ранили еще около 80 тысяч — это большие потери, указывающие на многочисленность российских сил на востоке Украины.

"Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", — отметил Владимир Зеленский. — "Они были так сильны, потому что у них не было другого выхода, кроме как атаковать".

Президент добавил, что секрет успеха ЧВК "Вагнер" заключался в их жестокости друг к другу. Наемники отчаянно наступали на украинские позиции, не могли остановиться или отступить, не выполнив поставленную боевую задачу, потому что иначе в них стреляли собственные союзники.

"Остальная русская армия не имеет мотивации и слабее нас", — подчеркнул Зеленский. — "Наши военные мотивированы тем, что их родители и дети хотят выжить".

Сейчас "вагнеровцы" направляются в Беларусь, где могут сформировать "кулак" для наступления на Украину или диверсионные группы из бывших заключенных для боевых действий на границе с Польшей — время покажет. По мнению властей Украины, наемники представляют намного меньшую угрозу, чем в начале вторжения.

"Мы считаем, что сегодня они уже не способны ничего серьезного сделать против Украины, но мы будем следить за ними на этой границе", — отметил он.

Как считает глава государства, мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным имел такой же террористический характер, как и вся армия России, и это очень важно для понимания ситуации. В РФ много людей, поддержавших мятежников, и это указывает на раскол внутри страны-агрессора.

"Они проигрывают войну и обвиняют друг друга. Они ищут вину за свои поражения в Украине. Мы должны воспользоваться этой ситуацией, чтобы выгнать наших врагов с нашей земли", — высказался Владимир Зеленский.

26 июня стало известно, что в Беларуси строят лагерь для ЧВК "Вагнер". Базу разместили в Осиповичах Могилевской области — всего в 200 км от границы с Украиной.

28 июня Владимир Зеленский предположил, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси будет незначительным, и наемники не смогут добиться успеха из-за больших возможностей ВСУ. Украинские военные уничтожили уже более 20 тысяч "вагнеровцев", вынудив выживших пойти на Москву.