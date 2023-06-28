Их осталось немного: Зеленский назвал потери "вагнеровцев" на войне (видео)

По словам главы государства, боевики ЧВК "Вагнер" не смогут повторить ситуацию с "мятежом" в Украине, организованным Евгением Пригожиным в России, из-за ресурсов и способностей ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что присутствие контингента ЧВК "Вагнер" в Беларуси будет незначительным. Он отметил, что более 20 тысяч членов "Вагнера" уже были уничтожены Вооруженными силами Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

"Вагнеровцы" находятся на временно оккупированной территории Украины. Они есть и были в Луганской области, это правда. Многие из них уничтожили наши Вооруженные силы, силы обороны и безопасности – более 20 тысяч были уничтожены. Поэтому то количество, которое пошло, скажем так в положительном смысле, пошло на Москву, сравнивать с тем, сколько их было у нас невозможно. Поэтому я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень велик", — сказал глава государства.

Президент отметил, что в Украине боевики ЧВК "Вагнер" не смогут повторить ситуацию с "мятежом", организованным Евгением Пригожиным в России, из-за силы украинской армии, которая обладает значительными ресурсами и способностями.

Тем не менее, Зеленский выражает уверенность в том, что на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть заявлено о поддержке безопасности Польши и Литвы со стороны Альянса. Обе эти страны также граничат с Беларусью.

"Если Альянс — это действительно мощный союз безопасности равных государств, то НАТО должно единогласно сказать обществам Польши и Литвы, что если хоть одна нога человека из "Вагнера" будет на независимой территории Литвы или Польши, уничтожено будет "вагнеровцев" всех, где бы они все остальные не находились, на какой-либо территории", — подчеркнул глава государства, добавив, что Вильнюсский саммит является "прекрасной платформой, чтобы сделать такой прямой месседж по защите.

Напомним, что 27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится на территории Республики Беларусь.

Лукашенко также заявил, что во время восстания ЧВК "Вагнер" ему лично позвонил Владимир Путин и подобно рассказал о ситуации в РФ. Белорусский политик утверждает, что отговорил президента России от "жестокого решения".