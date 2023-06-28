Їх залишилося небагато: Зеленський назвав втрати "вагнерівців" на війні (відео)

За словами глави держави, бойовики ПВК "Вагнер" не зможуть повторити ситуацію з "заколотом" в Україні, організованим Євгеном Пригожиним у Росії, через ресурси і здібності ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що присутність контингенту ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначною. Він зазначив, що понад 20 тисяч членів "Вагнера" вже були знищені Збройними силами України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою в Києві.

"Вагнерівці" перебувають на тимчасово окупованій території України. Вони є і були в Луганській області, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки — понад 20 тисяч було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", — сказав глава держави.

Президент зазначив, що в Україні бойовики ПВК "Вагнер" не зможуть повторити ситуацію з "заколотом", організованим Євгеном Пригожиним у Росії, через силу української армії, яка має значні ресурси і здібності.

Проте Зеленський висловлює впевненість у тому, що на саміті НАТО у Вільнюсі має бути заявлено про підтримку безпеки Польщі та Литви з боку Альянсу. Обидві ці країни також межують із Білоруссю.

"Якщо Альянс — це справді потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі та Литви, що якщо хоч одна нога людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви чи Польщі, знищено буде "вагнерівців" усіх, де б вони усі решта не перебували, на якій би то території не знаходилися", — наголосив глава держави, додавши, що Вільнюський саміт є "прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту".

Нагадаємо, що 27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зараз перебуває на території Республіки Білорусь.

Лукашенко також заявив, що під час повстання ПВК "Вагнер" йому особисто зателефонував Володимир Путін і подібно розповів про ситуацію в РФ. Білоруський політик стверджує, що відрадив президента Росії від "жорстокого рішення".