"Будут атаковать Чернигов": в полку Калиновского отреагировали на новый военный городок в Беларуси (фото)

Белорусские власти планируют до 2027 года построить военный объект на расстоянии 40 км от границы. Боец из полка Калиновского отметил, что объект могут использовать для нового наступления на Украину.

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В Беларуси возле автотрассы, которая направляется в сторону украинского Чернигова, начали строить военный городок, в котором могут поселить несколько тысяч белорусских военных вместе с семьями. Подготовка к строительству началась зимой 2023 года, а завершится оно, согласно плану, в 2027 году. О деталях решений президента Беларуси Александра Лукашенко говорится в расследовании, опубликованном на портале "Радые Свабода".

Расследователи проанализировали ряд сообщений, размещенных на порталах с тендерами на государственное строительство в Беларуси. Также ознакомились с данными, добытыми белорусскими партизанами — в Telegram-канале "Позірк. Навіны пра Беларусь" и на портале Motolko. Выяснилось, что белорусские власти планируют построить военный городок недалеко от города Гомель в южной части республики — недалеко от северной границы Украины.

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В статье ориентировочно указали, что возможное месторасположение городка — возле поселка Прибор (на белорусском "Прыбор"). Из данных следует, что общая площадь застройки — 60 га. Из них 40 га — это лесные насаждения, которые, похоже, вырубят. Еще 20 га — ряд детских лагерей отдыха ("Лесная поляна", "Литейщик", "Чайка", "Галактика"), которые переделают для нужд военных.

План местности для строительства базы под Гомелем Фото: motolko

Кадастровые планы местности и документация на строительство позволили уточнить — речь идет о лесистой местности неподалеку Новой Буды возле перекрестка трасс М10 (направляется на запад) и Е95 (направляется на юг).

Площадь военного лагеря под Гомелем Фото: Google Maps

Лукашенко выделял и будет выделять деньги на строительство. В частности, на подготовительные работы в 2023 году потрачено 500 тыс. руб., в 2024 году — 10 млн руб., в 2025 году — 40 млн руб. Срок завершения строительства — 2027 год.

Согласно выводам расследователей, в городке могут поселить военных из Сил специального назначения — именно это подразделение упоминается в документах, полученных партизанами. Точное количество лиц, которые там будут жить, количество домов пока не известно.

Местные жители, с которыми контактировали журналисты портала, смогли сделать две фотографии с места строительства под Гомелем. На одной фотографии — паспорт объекта, на котором четко указано, что заказчик — Вооруженные силы Республики Беларусь. На второй можно увидеть состояние строительства — его уже оградили и установили ворота, доставили технику. Также неуказанные граждане рассказали, что по территории застройки уже протянули некоторые коммуникации.

Паспорт объекта, который строится под Гомелем Фото: Радыё Свабода Ограждение будущего военного городка Фото: Радыё Свабода

На белорусском портале "Радые Свабода" пообщались с неназванным бойцом полка имени Кастуся Калиновского, который воюет против РФ в составе Украинских Сил обороны. По мнению военного, российское командование учло ошибки первых недель вторжения и поэтому решило построить военный объект рядом с границей. Благодаря этому во время возможного будущего наступления враг наладит ротацию и логистику атакующих сил.

"Скорее всего, в будущем россияне, учитывая свои предыдущие ошибки, будут атаковать Чернигов со стороны РФ. Им понадобится такая же база на территории Гомельской области для ротации, снабжения и так далее", — заявил неназванный боец.

Отметим, расстояние от военного городка до КПП "Новая Гута" в Черниговской области — около 40 км по асфальтированной трассе. Расстояния от КПП "Новая Гута" до Чернигова — около 60 км.

Расстояние от базы до границы Украины Фото: Google Maps

Война РФ — детали участия Беларуси

Отметим, в первые дни вторжения РФ российские части двинулись с территории Беларуси на Чернигов с севера, направляясь, в том числе через границу Украины на КПП "Новая Гута", свидетельствуют карты боевых действий. На сегодня Беларусь используется президентом РФ Владимиром Путиным как площадка, на которой, например, можно разместить ядерное оружие неподалеку от границы НАТО. Кроме того, на местных полигонах обучаются российские мобилизованные, а после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" ныне покойного Евгения Пригожина под Минском возвели палаточный городок, где могли разместиться 15 тыс. наемников.

Напоминаем, в декабре 2023 года аналитики Института изучения войны отметили, что Россия увеличила количество своих военных на территории Беларуси. Между тем в январе Лукашенко принял закон, которым защитил себя и свою семью от возможного судебного преследования в будущем.