Западу пора осознать "тупиковость развязанной им войны" в Украине, — Лавров

Глава российского МИД заявил, что Москва никогда не уходила от мирных переговоров. Но чем дольше будет продолжаться война, тем более сложными будут условия для Киева, при которых такие переговоры могут начаться.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 декабря высказал мнение, что в Европе и США возникли затруднения с поиском средств для военной поддержки Украины. По его словам, это Запад развязал войну в Украине, и поэтому ему "пора осознать тупиковость" этой войны, которая была "затеяна против Российской Федерации", передает агентство ТАСС.

Выступая на пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником глава российского МИД заявил, что в Кремле слышат разговоры "здравомыслящих западных политиков" о том, что украинская власть "не выполнила роль инструмента подрыва безопасности РФ и истребления всего русского" в Украине.

"Вы слышите оценки, которые звучат со стороны здравомыслящих политиков в НАТО и Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", — сказал Лавров.

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Вместе с тем глава российской дипломатии затронул тему мирных переговоров. При этом он сослался на президента Владимира Путина, который также высказывался по этому вопросу, в том числе 14 декабря во время большой пресс-конференции.

"Президент касался этой темы, как он делал многократно в предыдущие месяцы. Мы от переговоров никогда не уходили, и вопрос этот нужно переадресовать не нам", — ответил российский министр.

Лавров также подчеркнул, что определенные договоренности между Украиной и РФ уже были достигнуты в апреле 2022 года. Но теперь чем дольше будут идти военные действия в Украине, тем более сложными будут условия для Киева, при которых такие переговоры могут начаться.

Напомним, глава российского МИд Сергей Лавров на заседании ОБСЕ в Северной Македонии назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля трусами. По его словам, эти политики "боятся любого честного разговора с фактами на руках".