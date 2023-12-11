Аналогии с Гитлером и Наполеоном: Лавров намекнул на угрозу Западу после захвата Украины, — ISW

По словам аналитиков, к фарсовым историческим сравнениям Лавров прибегнул, чтобы заверить аудиторию в том, что в гипотетической войне с Западом Россия выйдет победителем.

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10 декабря в Катаре речь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пестрела историческими реминисценциями. На Doha Forum дипломат вспоминал о военных победах прошлого и позапрошлого веков, чем, по мнению аналитиков из "Института изучения войны", попытался отвлечь внимание от потерь в Украине и поубавившейся военный мощи. Об этом говорится в сводке ISW от 10 декабря.

Со слов Лаврова, военные действия, которые США якобы развязали "руками Украины" только укрепляют Россию, то же было и после побед над Наполеоном в 19 веке и Гитлером во время Второй мировой.

К столь натянутым сравнениям, отмечают аналитики, Лавров прибегнул, чтобы минимизировать российские потери в Украине и заверить свою аудиторию в том, что в гипотетической войне с Западом Россия выйдет победителем, как это было во времена империи и Советского союза.

Судя по всему, он хотел сказать, что война в Украине завершится тем, что РФ окажется сильнее в геополитическом смысле и станет вызовом для Запада.

"Это фарсовые аналогии, потому что текущая война началась с неспровоцированного вторжения в Украину, в 1812 же году на российскую территорию вторгся Наполеон, а в 1941 — Гитлер", — уточнили американские аналитики.

Украинский центр противодействия дезинформации сообщил 10 декабря, что российская сторона рассылала жителям Запорожья ложные SMS-сообщения, в которых шла речь о том, что на декабрь 2023 года в городе запланирована массовая эвакуация.

Эта кампания рассчитана на то, чтобы вызвать недовольство властями среди населения, представители РФ, судя по всему, решили ввести в заблуждение насчет предполагаемых военных угроз жителей крупных городов, и даже тех, на захват которых у РФ потенциала недостаточно.

Напомним, что войска РФ в Армении хотят сохранить военный контроль над страной. Правозащитник Артур Сакунц заявил об "атаке на правовую систему Армении" после того, как на днях военная полиция арестовала гражданина РФ.

Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков, РФ рассчитывает на капитуляцию правительства Украины и захват четырех областей.