"Боятся честного разговора": Сергей Лавров назвал Блинкена и Борреля трусами (видео)

По словам дипломата, представители Украины, Польши и стран Балтии проигнорировали заседание ОБСЕ. А на ужин пригласили представителей всех делегаций, кроме россиян.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании ОБСЕ в Северной Македонии назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля трусами. Об этом сообщает российские агентство ТАСС.

По его словам, перед началом заседания представители всех стран приехали на ужин, однако российскую делегацию не пригласили. На этом ужине было сделано фото, на котором нет представителей РФ.

"Все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции. Ну это было накануне, междусобойчик: приехать, выпить хорошего македонского вина, перекусить. А открытие (заседания, — ред.) было наутро ", — сказал глава МИД РФ.

Он заявил, что на заседании не было представителей Украины, Польши, стран Балтии. Кроме того, Блинкен и Боррель посетили только ужин.

"Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", — заявил Лавров.

Лавров назвал Блинкена и Борреля трусами

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ ряд дипломатов вышли из зала, чтобы не слушать Лаврова. Среди бойкотировавших выступление министра РФ — Литва, Латвия, Эстония и Польша и Украина. Главные дипломаты США и ЕС посетили только ужин накануне саммита, на который Лавров не явился. Глава российского иностранного ведомства обвинил государства НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ и огрызался коллегам, которые сидели рядом.