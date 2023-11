"Leave me alone": в ОБСЕ ряд дипломатов вышли из зала, чтобы не слушать Лаврова (видео)

Глава российского иностранного ведомства обвинил государства НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ и огрызался коллегам, которые сидели рядом.

Related video

На заседании ОБСЕ во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова у нескольких министров из других стран сдали нервы и они вышли из зала, чтобы не слушать его заявления. В сети появилось видео речи Лаврова. Также об этом проинформировало издание The Guardian.

"Несколько официальных лиц покинули заседание министров ОБСЕ, пока Сергей Лавров выступал после того, как несколько делегаций выразили обеспокоенность его присутствием", — пишет издание.

Важно

Секретные переговоры? Почему Северная Македония открыла небо для самолета Лаврова

Заседание ОБСЕ состоялось в Северной Македонии в городе Скопье. Глава российского зарубежного ведомства сначала разозлился на коллег, которые ему якобы мешали. "Can you leave me alone, please? Thank you (Оставьте меня в покое. Спасибо)", — сказал Лавров.

После этого он заговорил в микрофон и обвинил государства НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ и заявил, что сама организация находится на краю пропасти. Также Лавров вспомнил о санкциях, которые ввели против России.

"Завершение биполярного противостояния лишало Альянс возможности подального существования. НАТО и Евросоюз разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ. США и Европа ввели против России тысячи санкций и поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом", — сказал он.

Во время спича Сергея Лаврова украинская делегация вышла из помещения. Также еще несколько дипломатов из других стран встали со своих мест и показательно покинули зал, не желая слушать бред российского министра.

Среди дипломатов, которые бойкотировали выступление Лаврова, — Литва, Латвия, Эстония и Польша. Представители США и ЕС посетили лишь ужин накануне саммита, на который Лавров не явился.

Напомним, что 29 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Брюсселе к нему подходили дипломаты нескольких стран и сообщили, что не будут присутствовать на министерском заседании ОБСЕ из-за участия в нем Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию Скопье на заседание ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию, поскольку София запретила пролет борта, на котором была пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.