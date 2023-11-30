Представитель Австрии на встрече стран-членов ОБСЕ заявил, что эта организация стала руиной в момент, когда РФ напала на Украину. Но до сих пор считает, что со страной-агрессором нужно говорить.

Related video

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг поддержал присутствие своего российского коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова, на саммите ОБСЕ в Северной Македонии. По мнению австрийского чиновника, с российским представителем можно даже садиться за один стол. О деталях заявлений Шалленберга рассказали на австрийском портале Puls24.

Важно

"Неприятно с моральной точки зрения": Австрия не намерена отказываться от газа из РФ

Шалленберг напомнил, что в этом году он продолжил свою прошлогоднюю политику, когда единственный раскритиковал решение Польши не приглашать на аналогичное собрание министра Лаврова. Указал, что западные страны не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами, чтобы не быть закрытыми во внешней политике.

"Мы как Запад не должны бояться садиться за стол с россиянами. Я считаю опасной для жизни склонность копаться в собственных резонансах внешней политики", — сказал австрийский чиновник.

Впрочем, во время своей речи, министр МИД Австрии критиковал нападение России на Украину. При этом отметил, что это нападение якобы разрушило ОБСЕ.

"ОБСЕ сейчас "в руинах" является результатом "жестокого и неспровоцированного нападения" на Украину. Ответственность за эту войну несет один человек — президент России Владимир Путин".

Однако теперь нужно восстановить эту "руину": представители всех присутствующих стран должны взять на себя ответственность за восстановление организации.

"Экзистенциальный кризис ОБСЕ является слишком угрожающим и должен быть закончен", — подчеркнул Шалленберг.

Саммит ОБСЕ 30 ноября — детали

Отметим, пресс-служба МИД РФ распространила в сети фотографии, которые должны были показать успешный визит Лаврова в Северную Македонию. Для этого опубликовала ряд кадров с должностными лицами из разных стран. Удалось сфотографировать, как Шалленберг встретился с Лавровым — они общались "на ногах", за стол не садились. Между тем за столом с российской делегацией общались представители Венгрии и Армении.

Лавров и министр МИД Австрии Лавров и делегация Венгрии Лавров и делегация Армении

О том, что Лаврова не слишком хотят видеть на саммите ОБСЕ, стало известно 28 ноября. В частности, в СМИ писали, что его самолет могут не пропустить через воздушное пространство нескольких стран ЕС. Однако в конце концов самолет приземлился на Мальте, где собрались несколько десятков политиков из 57 стран. Лавров разминулся с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, написали на портале Puls24. Во время его выступления на саммите делегации начали массово выходить из помещения.

Напоминаем, в РФ состоялось заседание суда, на котором объявили "экстремистским" ЛГБТ-движение: теперь за определенные виды общественной деятельности россияне могут оказаться в колонии на 12 лет. Между тем российский президент Владимир Путин освободил от наказания убийц-людоедов, которые воевали в Украине.