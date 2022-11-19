В РФ отреагировали: Польша не пустила Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ

По словам представителей российского МИДа, это "беспрецедентное и провокационное" решение. Варшава объяснила, что на мероприятии не могут быть чиновники из санкционного списка ЕС. Лавров попал в него после 24 февраля.

Related video

Власти Польши решили не допускать главу российского МИДа Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел международной организации ОБСЕ, которое состоится в Лодзи в первые дни декабря. В российском дипломатическом ведомстве сочли такое решение "беспрецедентным и провокационным". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Заседание ОБСЕ запланировано на начало декабря в польском Лодзи. Накануне Польша заявила, что на мероприятии не могут присутствовать чиновники, в отношении которых действуют санкции ЕС. Лавров оказался в санкционных списках в феврале, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

В РФ сочли это "неприемлемым выпадом против России", а также назвали его кульминацией всего "антипредседательства" Польши в ОБСЕ в 2022 году.

Польша председательствует в ОБСЕ в текущем году, а в российском МИДе считают, что решение Варшавы не допускать Лаврова не согласуется со статусом страны-председателя. Российские дипломаты обратились к другим представителям организации с просьбой оценить решение Варшавы.

Вместо Лаврова на заседание ОБСЕ поедет Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при ОБСЕ.

Напомним, что Лавров прокомментировал заявление Зеленского на G20. По словам журналистов, российский министр прибегнул к той же риторике, что и Путин перед полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что в Bellingcat выясняли, на самом ли деле госпитализировали главу МИД РФ Сергея Лаврова на саммите "Двадцатки".