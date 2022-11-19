У РФ відреагували: Польща не пустила Сергія Лаврова на засідання ОБСЄ

За словами представників російського МЗС, це "безпрецедентне та провокаційне" рішення. Варшава пояснила, що на заході не можуть бути чиновники зі списку санкцій ЄС. Лавров потрапив до нього після 24 лютого.

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Влада Польщі вирішила не допускати главу російського МЗС Сергія Лаврова на засідання Ради міністрів закордонних справ міжнародної організації ОБСЄ, яке відбудеться у Лодзі у перші дні грудня. У російському дипломатичному відомстві вважали таке рішення "безпрецедентним та провокаційним". Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Засідання ОБСЄ заплановане на початок грудня у польській Лодзі. Напередодні Польща заявила, що на заході не можуть бути присутніми чиновники, щодо яких діють санкції ЄС. Лавров опинився в списках санкцій у лютому, після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

У РФ визнали це "неприйнятним випадом проти Росії", а також назвали кульмінацією всього "антиголовування" Польщі в ОБСЄ у 2022 році.

Польща головує в ОБСЄ цього року, а в російському МЗС вважають, що рішення Варшави не допускати Лаврова не узгоджується зі статусом країни-голови. Російські дипломати звернулися до інших представників організації із проханням оцінити рішення Варшави.

Замість Лаврова, на засідання ОБСЄ поїде Олександр Лукашевич, постійний представник РФ при ОБСЄ.

Нагадаємо, що Лавров прокоментував заяву Зеленського на G20. За словами журналістів, російський міністр вдався до тієї ж риторики, що й Путін перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що в Bellingcat з'ясовували, чи справді госпіталізували главу МЗС РФ Сергія Лаврова на саміті "Двадцятки".