Отказались пропускать Захарову: Лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом, — росСМИ

В распоряжении российского агентства якобы есть соответствующая нота официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке".

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье на встречу ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию, поскольку София запретила пролет борта, на котором была пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Длина маршрута министерского борта составляла около 4 тыс. км, путь занял более пяти часов.

"Болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова", — заявили в сообщении.

В распоряжении ТАСС якобы есть соответствующая нота официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке". Лавров, как известно, также под санкциями ЕС.

Напомним, 29 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государств, выступающих против участия министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии, более четырех, однако каждая из стран выражает свой протест по-разному.

28 ноября в МИД заявили, что делегация Украины не будет участвовать в заседании ОБСЕ в Северной Македонии на уровне министра иностранных дел. По словам спикера ведомства Олега Николенко, в текущих условиях присутствие на заседании ОБСЕ министра иностранных дел РФ будет усиливать кризис в организации.

Вслед за Украиной о своем намерении бойкотировать заседание ОБСЕ сообщили министры из Литвы, Эстонии и Латвии. В их совместном заявлении говорится, что появление Лаврова предоставит Москве очередную возможность для пропаганды.