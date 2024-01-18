По словам главы МИД РФ, у Вашингтона не было никакой конкуренции, помимо периода СССР. Британские журналисты отмечают, что антизападная риторика Лаврова предназначена для определенной аудитории, ведь во многих странах его "весьма охотно слушают".

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по внешнеполитическим итогам 2023 года, сделал ряд заявлений, в том числе о том, что Украину ждет судьба Афганистана. По его словам, Москва не видит у США интереса к урегулированию в Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Афганистан. 20 лет там американцы были — это вот столько, сколько потребовалось или сколько было возможно? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия", — заявил Лавров.

По его словам, в упомянутых странах не утвердилась демократия, ради которой это затевалось, и Украину якобы ждет та же судьба.

Он сказал, что якобы нет никаких "надежд", что РФ будет побеждена каким-либо образом и напомнил о том, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в 2022 году о возможности переговоров и что в дальнейшем договориться будет сложнее.

В начале выступления Лавров высказался об "агрессивной и незаконной" кампании Запада против Москвы, не уточнив подробностей. По его словам, большинство дискуссий с участием Запада возглавляли США, которые управляли миром 500 лет, и у них не было никакой конкуренции, помимо периода СССР. Без серьезных конкурентов США самоуспокоились и стали гегемоном.

По мнению журналистов Sky News, антизападная риторика Лаврова адресуется определенной аудитории. Во многих странах Лаврова "весьма охотно слушают", отмечается в публикации. Лавров провел большую часть конференции, обвинял Соединенные Штаты в действиях России в Украине. Он сказал, что Запад вооружает Украину, и поэтому не имеет смысла вести переговоры по ядерному разоружению, т.к. на Западе не заинтересованы.

Во время пресс-конференции Лавров также упомянул о том, что главным вектором международных усилий по Палестине должно стать создание палестинского государства, поскольку в противном случае могут быть "рецидивы насилия".

Напомним, что на днях экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое самостоятельное украинское государство будет постоянным поводом для возобновления военных действий, которые "могут повториться и через десять, и через пятьдесят лет".

Также сообщалось, что, по данным Генштаба Украины, ВСУ держатся и стремятся расширить плацдарм на левобережье Днепра. Аналитики уточнили, что сведения о флаге РФ в Крынках не подтвердились.