За словами глави МЗС РФ, у Вашингтона не було жодної конкуренції, крім періоду СРСР. Британські журналісти зазначають, що антизахідна риторика Лаврова призначена для певної аудиторії, адже в багатьох країнах його "вельми охоче слухають".

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на пресконференції щодо зовнішньополітичних підсумків 2023 року, зробив низку заяв, зокрема про те, що на Україну чекає доля Афганістану. За його словами, Москва не бачить у США інтересу до врегулювання в Україні. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Афганістан. 20 років там американці були — це ось стільки, скільки знадобилося або скільки було можливо? Чого вони там домоглися? Або той же Ірак, Лівія", — заявив Лавров.

За його словами, у згаданих країнах не утвердилася демократія, заради якої це затівалося, і на Україну нібито чекає та сама доля.

Він сказав, що нібито немає жодних "надій", що РФ буде переможена якимось чином, і нагадав про те, про що говорив президент РФ Володимир Путін 2022 року, про можливість перемовин і що надалі домовитися буде складніше.

На початку виступу Лавров висловився про "агресивну і незаконну" кампанію Заходу проти Москви, не уточнивши подробиць. За його словами, більшість дискусій за участю Заходу очолювали США, які керували світом 500 років, і у них не було жодної конкуренції, крім періоду СРСР. Без серйозних конкурентів США самозаспокоїлися і стали гегемоном.

На думку журналістів Sky News, антизахідна риторика Лаврова адресується певній аудиторії. У багатьох країнах Лаврова "вельми охоче слухають", зазначається в публікації. Лавров провів більшу частину конференції, звинувачуючи Сполучені Штати в діях Росії в Україні. Він сказав, що Захід озброює Україну, і тому не має сенсу вести переговори щодо ядерного роззброєння, тому що на Заході не зацікавлені.

Під час пресконференції Лавров також згадав про те, що головним вектором міжнародних зусиль щодо Палестини має стати створення палестинської держави, оскільки в іншому разі можуть бути "рецидиви насильства".

Нагадаємо, що днями експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка самостійна українська держава буде постійним приводом для відновлення військових дій, які "можуть повторитися і через десять, і через п'ятдесят років".

Також повідомлялося, що, за даними Генштабу України, ЗСУ тримаються і прагнуть розширити плацдарм на лівобережжі Дніпра. Аналітики уточнили, що відомості про прапор РФ у Кринках не підтвердилися.