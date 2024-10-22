По "скрєпам" і "святому": українці висміяли РФ та Медведєва після вибухів на спиртзаводах (відео)

Росіяни втратили важливі підприємства, які допомагали їм займатись безпробудним п'янством, жартують українці у соцмережах. З'явились десятки мемів та коментарів, у яких знущаються з Дмитра Медведєва, "скрєп" та "червоних ліній".

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Українці відреагували на удар Сил оборони по стратегічних об'єктах РФ — по російських спиртзаводах. У зливі коментарів вони висміяли горілку та п'янство, притаманне росіянам, і те, що саме алкоголь є справжньою та єдиною "скрєпою" у РФ. Крім того, згадали про заступника голови Радбезу РФ та експрезидента Дмитро Медведєв, який погрожує ядерним ударом щоразу після влучання по цінних об'єктах на російській території. У мережі опублікували відео, згенероване "штучним інтелектом", на якому політик виступає з апокаліптичними заявами через підпал стратегічних заводів. Фокус зібрав коментарі та меми українців у відповідь на пожежі на спиртзаводах РФ.

На жартівливому відео чути, начебто Медведєв дозволяє українцям бомбити що завгодно — від нафтобаз до військових аеродромів. Персонаж ШІ заявляє, що ні в якому разі не можна обстрілювати спиртзаводи, інакше настане апокаліпсис.

У колекції мемів, забраних Фокусом у соцмережі X (Twitter), є зображення, на якому російський солдат реагує на удар по Тульських підприємствах. Він "волає", що об'єкти є "святими", а люди, які допустили такий жах, є "фашистами".

Удари по РФ - мем про росіян, спиртзавод та пияцтво Фото: Скриншот

На іншій картинці — персонаж радянського фільму, зубний технік, який перелічує втрачені предмети і щоразу збільшує кількість втрат. У цьому випадку він скаржиться на відразу два удари по спиртзаводах і наче "просить" більше.

Удари по РФ - мем по радянському фільму та вибухах на спиртзаводах Фото: Скриншот

Також українці згадали про Єфремовський спиртзавод та емблему міста, схожу на три пляшки. На іншому скриншоті — обличчя Медведєва, який, схоже, от-от почне погрожувати "ядеркою".

Удари по РФ - мем про Медведєва та алкоголь Фото: Скриншот Удари по РФ - мем про актора Ефремова та алкоголь Фото: Скриншот

У коментарях під повідомленнями про пожежі на заводах з виробництва "стратегічного товару" українці продовжили жартувати над росіянами та їхньою схильністю до пияцтва. У деяких дописах припускають, що начебто у війні нарешті перейшли "жирні червоні лінії", відбувся "удар нижче пояса" і тепер буде дійсно "страшно".

Удари по РФ - коментарі про спиртзавод та про страждання росіян Фото: Скриншот

На іншому скриншоті — визнання, що відбувся справжній "удар в спину" та по російських "скрєпах". Люди пишуть, що Медведєв може бути на "грани срыва" і що нарешті у РФ є причина для бунту.

Удари по РФ - коментарі про спиртзавод та червоні лінії Фото: Скриншот

Є група коментарів, які висміюють зв'язок російської культури зі спиртзаводами. Крім того, люди впевнені, що Сили оборони відшукали найболючіші точки і "вдарили нижче пояса". тобто — по авосьці з алкоголем.

Удари по РФ - коментарі про спиртзавод та влучання по святому Фото: Скриншот Удари по РФ - коментарі про спиртзавод та російську культуру Фото: Скриншот

На сторінці X та Telegram Дмитра Медведєва поки що немає реакції на удари України по російських спиртзаводах.

Удари по РФ — влучання по спиртзаводах 22 жовтня

Зазначимо, вночі та зранку 22 жовтня росіяни почали публікувати низку фото та відео ударів безпілотників по шести областях РФ. Вибухало на спиртзаводах в Тульській (Єфремовський та у селі Лужковське Суворівського району) та у Тамбовській областях. При цьому російське Міноборони повідомило, що відбулась атака 18 українських дронів і їх усі начебто збили сили ППО.

Нагадуємо, експерти пояснили, чому гучно на підприємствах РФ, які, на перший погляд, далекі від ВПК. Тим часом у мережі опублікували нові кадри військових КНДР, які проходять навчання у Приморському краї.