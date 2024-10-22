Після атаки дронів у РФ запалали спиртзаводи: експерти пояснили, чому вони стали цілями

У ЦПД повідомили, що українські БПЛА вдарили по чотирьох російських підприємствах. Однак виробництво горілки для народу, як з’ясувалось, є лише прикриттям.

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Вночі на 22 жовтня Росію атакували безпілотники, у регіонах спалахнули спиртові заводи. Керівник створеного РНБО Центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко пояснив, чим ураження таких об’єктів корисне Україні.

"Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони й атакуються", — наголосив він.

Зі слів голови ЦПД, українські дрони атакували на території РФ чотири підприємства:

"Біохім", який займається перероблюванням меляси та виробництвом етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

промислове підприємство Воронезької області.

"Це все — воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше", — заявив Коваленко.

Схожу думку в ефірі телеканалу "Київ" 22 жовтня висловив і керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Спиртзаводи й взагалі біохім — це не тільки "Путінка" (горілка російського виробництва, — ред.), якою травиться російський народ. Це і спирти для оборонної промисловості. Насамперед, це аерокосмічна галузь, це авіація Росії", — пояснив він.

Зі слів експерта, спиртзаводів у країні-агресорці дуже багато, і не кожен може забезпечувати військових. Однак такими "малими порізами" Україна також завдає шкоди ворогу.

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про знищення 18 українських БПЛА. В областях поскаржились на вибухи та пожежі, місцеві повідомляли про атаку на ТЕЦ.

Україну вночі на 22 жовтня також опублікували безпілотники. Сили ППО ліквідували 42 дрони, у Сумах загинула 14-річна дівчинка з мамою та тіткою.