Дрони атакували Єфремов у Тульській області РФ: могли уразити ТЕЦ та завод (відео)

За словами місцевих мешканців, у місті пролунали два потужні вибухи з інтервалом у три хвилини. За однією з версій, БпЛА могли уразити завод синтетичного каучуку.

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У ніч з 21 на 22 жовтня безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії, внаслідок чого могла бути уражена теплова електростанція. Про це повідомляють росЗМІ,

"Попередньо, дрони могли впасти в районі місцевої ТЕЦ", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, у місті пролунали щонайменше два вибухи. Перший жителі Єфремова почули о 02:10, другий — о 02:13.

Водночас на відео, опублікованому в соцмережах, видно пожежу, яка виникла внаслідок атаки безпілотників.

За однією з версій БпЛА могли уразити місцевий завод синтетичного каучуку.

Місто Єфремов на мапі Фото: Скриншот

Офіційної інформації на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Сумах, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.

20 жовтня джерела Фокусу повідомили, що дрони СБУ вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки.