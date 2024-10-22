Дроны атаковали Ефремов в Тульской области РФ: могли поразить ТЭЦ и завод (видео)

По словам местных жителей, в городе прогремели два мощных взрыва с интервалом в три минуты. По одной из версий, БпЛА могли поразить завод синтетического каучука.

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В ночь с 21 на 22 октября беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России, в результате чего могла быть поражена тепловая электростанция. Об этом сообщают росСМИ,

"Предварительно, дроны могли упасть в районе местной ТЭЦ", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. Первый жители Ефремова услышали в 02:10, второй — в 02:13.

В то же время на видео, опубликованном в соцсетях, видно пожар, который возник в результате атаки беспилотников.

По одной из версий БпЛА могли поразить местный завод синтетического каучука.

Город Ефремов на карте Фото: Скриншот

Официальной информации на момент публикации материала не было.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Сумах, в результате чего были повреждены жилые дома.

20 октября источники Фокуса сообщили, что дроны СБУ поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки.