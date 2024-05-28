Работают в три смены: войска РФ производят боеприпасы на Тульском оружейном заводе, — "АТЕШ" (фото)

По информации движения, российское командование переоборудует производственные цеха на Тульском оружейном заводе. Ежемесячно выпускается до 7 тысяч боеприпасов.

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Артиллерийские боеприпасы для российских войск в Украине производят на Тульском оружейном заводе. Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram-канале.

"Российское командование переоборудует производственные цеха на Тульском оружейном заводе для производства артиллерийских боеприпасов", — говорится в публикации.

Тульский оружейный завод

По данным движения, производственные цеха работают в круглосуточном режиме, в три смены. Ежемесячно выпускается до 7 тысяч боеприпасов, качество которых все же не самое высокое — чуть лучше северокорейских.

Тульский оружейный завод Тульский оружейный завод Тульский оружейный завод Тульский оружейный завод

"Спешка и невыполнение мер безопасности уже привело к нескольким несчастным случаям", — говорится в посте.

Напомним, что ЕС медленно наращивает производство оружия. Для артиллерийского снаряда или ракеты нужна взрывчатка, как правило, это тротил, октоген или гексоген, но цепочка поставок сложная.

Также сообщалось, что Тегеран впервые поставил российским войскам новейшие авиабомбы, которые могут использоваться для обстрелов городов Украины.

В свою очередь, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин объяснил, что, несмотря на стабилизацию на севере Харьковской области, ВС РФ не отказались от своих планов.