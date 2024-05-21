Завод Rheinmetall в Румынии для техники ВСУ: Киев развивает самодостаточную промышленную базу, — ISW

Литва предоставит Украине шесть радаров Amber-1800 в рамках немецкой инициативы. По данным компании "Вирій Дрон", самонаводящиеся FPV-дроны с тепловизорами запущены в серийное производство.

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Западные союзники Украины продолжают оказывать новую военную поддержку. Минобороны Дании 16 мая анонсировала пакете военной помощи в эквиваленте порядка 815 млн долларов США. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 мая.

Министерство обороны Дании заявило, что пакет будет включать средства противовоздушной обороны на 349 млн долларов, а также артиллерийские системы, снаряды, противотанковые мины и самолеты F-16. Часть средств пойдет на поддержание предоставленного Данией вооружения, техники и прямые инвестиции в украинскую оборонно-промышленную базу.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес 20 мая объявила, что Испания поставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard. Поставки должны прийти в конце июня. 17 мая Минобороны Литвы сообщило, что Литва поставила в Украину боеприпасы калибра 5,56x45 мм, дроны и средства борьбы с БПЛА.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 17 мая, что Литва предоставит Украине шесть радаров Amber-1800 в рамках немецкой инициативы "Немедленное действие по противовоздушной обороне".

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил 20 мая, что за последние три недели Киеву передали 80 ракет ПВО, более 20 систем разминирования, беспилотники дальнего наблюдения и разведки, более миллиона снарядов и 20 бронированных вездеходов-амфибий Viking. Шаппс сообщил, что к концу мая Лондон поставит Киеву в общей сложности 100 ракет ПВО.

МИД Австрии 16 мая сообщил, что австрийский Минфин и австрийское экспортно-кредитное агентство Oesterreichische Kontrollbank AG создают кредитный фонд на 500 млн евро на ближайшие пять лет для поддержки и восстановления австрийского экспорта в Украину.

Немецкий концерн Rheinmetall продолжает свои усилия по открытию объектов для помощи ВПК Украины. Председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил 15 мая, что в Украине планируется создать еще одно предприятие для выпуска ПВО. Производство, скорее всего, начнется через год-два. 17 мая компания Rheinmetall также объявила об открытии завода Rheinmetall Automecanica SRL в городе Медиасе, Румыния для поддержки украинской военной техники.

Украина продолжает усилия по развитию собственного ВПК и технологических инноваций. Основатель украинской компании по производству дронов "Вирій Дрон" Алексей Бабенко заявил 16 мая, что Украина начала серийное производство самонаводящихся FPV-дронов с тепловизорами. Бабенко отметил, что компания поставит украинскому правительству несколько тысяч таких дронов в мае 2024 года.

17 мая проект Army of Drones сообщил, что разработан новый беспилотный квадрокоптер "Укропчик", который может нести полезную нагрузку 1,5 кг и летать без груза 29 минут. Также сообщается, что Украина разработала наземного ударного робота Ratel-S для атак по российской бронетехнике. Система может развивать скорость до 24 км/ч, максимальный запас хода — 6 км, 2 часа на одном заряде. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил 15 мая, что Силы обороны Украины уничтожают значительную часть российской бронетехники с помощью дронов украинского производства. 16 мая Минобороны Украины сообщило, что с 9 мая одобрены 18 образцов отечественного вооружения, начиная с января по май будет одобрено в общей сложности 80 образцов.

Напомним, что в ВСУ рассказали об утраченных позициях и о том, захватили ли ВС РФ Клещиевку в Донецкой области.

Также сообщалось, что оккупант пытался сбить украинский БПЛА необычным способом.