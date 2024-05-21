"Есть утраченные позиции": в ВСУ рассказали, захватили ли ВС РФ Клещиевку в Донецкой области

Российским оккупантам поодиночке удается заходить в населенный пункт и время от времени ставить там флаг РФ "для картинки", но о полном захвате села речь не идет, рассказывает боец.

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Село Клещиевка в Донецкой области, несмотря на заявления российских оккупантов о его взятии, находится в "серой зоне". Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

По его словам, ситуация в населенном пункте Клещиевка напоминает такую же, как и в селе Работино на Запорожье.

"Населенный пункт Клещиевка полностью разбит как и Работино, там так же ни нам, ни противнику закрепиться там почти невозможно, поэтому большая часть села — серая зона. П*дары могут только в одиночку в пешем порядке пролезать в руины домов и лазить там, однако это длится недолго — отслеживаем и уничтожаем, поэтому иногда бомжи проскакивают и делают с дронов фото, где они ставят перед смертью свои тряпки — чисто картинка для раш*ков, которая вообще не совпадает с действительностью", — рассказал "Алекс".

Он добавил, что на севере Клещиевки есть утраченные позиции, которые противник взял под свой контроль, но их очень немного, поэтому заявления оккупантов о взятии села он назвал ложью.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая сообщалось, что на Краматорском направлении с начала суток противник пять раз начинал попытки улучшить тактическое положение. Три атаки отбиты. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

Напомним, что 20 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты начали штурмовать позиции ВСУ в направлении села Старица Харьковской области. Зато Силы обороны начали отражать вражескую атаку, ситуация контролируемая.