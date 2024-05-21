"Є втрачені позиції": в ЗСУ розповіли, чи захопили ЗС РФ Кліщіївку на Донеччині
Російським окупантам поодинці вдається заходити в населений пункт і час від часу ставити там прапор РФ "для картинки", але про повне захоплення села не йдеться, розповідає боєць.
Село Кліщіївка на Донеччині попри заяви російських окупантів про його взяття, перебуває у "сірій зоні". Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".
За його словами, ситуація в населеному пункті Кліщіївка нагадує таку ж, як і в селі Роботине на Запоріжжі.
"Населений пункт Кліщіївка вщент розбитий як і Роботине, там так само ні нам, ні противнику закріпитись там майже неможливо, тому велика частина села — сіра зона. П*дари можуть лише поодинці в пішому порядку пролазити в руїни будинків і лазити там, проте це триває недовго — відслідковуємо та знищуємо, через це інколи бомжі проскакують і роблять з дронів фото, де вони ставлять перед смертю свої ганчірки — суто картинка для раш*ків, яка взагалі не збігається з дійсністю", — розповів "Алекс".
Він додав, що на півночі Кліщіївки є втрачені позиції, які противник взяв під свій контроль, але їх дуже небагато, тому заяви окупантів про взяття села він назвав брехнею.
В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня повідомлялося, що на Краматорському напрямку від початку доби противник п’ять разів починав спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.
Нагадаємо, що 20 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти почали штурмувати позиції ЗСУ в напрямку села Стариця Харківської області. Натомість Сили оборони почали відбивати ворожу атаку, ситуація контрольована.