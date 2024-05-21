Завод Rheinmetall у Румунії для техніки ЗСУ: Київ розвиває самодостатню промислову базу, — ISW

Литва надасть Україні шість радарів Amber-1800 у рамках німецької ініціативи. За даними компанії "Вирій Дрон", самонавідні FPV-дрони з тепловізорами, що самонаводяться, запущено в серійне виробництво.

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Західні союзники України продовжують надавати нову військову підтримку. Міноборони Данії 16 травня анонсувало пакет військової допомоги в еквіваленті близько 815 млн доларів США. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 травня.

Міністерство оборони Данії заявило, що пакет включатиме засоби протиповітряної оборони на 349 млн доларів, а також артилерійські системи, снаряди, протитанкові міни та літаки F-16. Частина коштів піде на підтримку наданого Данією озброєння, техніки та прямі інвестиції в українську оборонно-промислову базу.

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня оголосила, що Іспанія поставить Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard. Постачання мають надійти наприкінці червня. 17 травня Міноборони Литви повідомило, що Литва поставила в Україну боєприпаси калібру 5,56x45 мм, дрони та засоби боротьби з БПЛА.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 17 травня, що Литва надасть Україні шість радарів Amber-1800 у межах німецької ініціативи "Негайна дія з протиповітряної оборони".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив 20 травня, що за останні три тижні Києву передали 80 ракет ППО, більше ніж 20 систем розмінування, безпілотники дальнього спостереження та розвідки, понад мільйон снарядів і 20 броньованих всюдиходів-амфібій Viking. Шаппс повідомив, що до кінця травня Лондон поставить Києву загалом 100 ракет ППО.

МЗС Австрії 16 травня повідомило, що австрійський Мінфін і австрійська експортно-кредитна агенція Oesterreichische Kontrollbank AG створюють кредитний фонд на 500 млн євро на найближчі п'ять років для підтримки та відновлення австрійського експорту в Україну.

Німецький концерн Rheinmetall продовжує свої зусилля з відкриття об'єктів для допомоги ВПК України. Голова правління Rheinmetall Армін Паппергер заявив 15 травня, що в Україні планується створити ще одне підприємство для випуску ППО. Виробництво, найімовірніше, розпочнеться через рік-два. 17 травня компанія Rheinmetall також оголосила про відкриття заводу Rheinmetall Automecanica SRL у місті Медіасе, Румунія, для підтримки української військової техніки.

Україна продовжує зусилля з розвитку власного ВПК і технологічних інновацій. Засновник української компанії з виробництва дронів "Вирій Дрон" Олексій Бабенко заявив 16 травня, що Україна почала серійне виробництво самонавідних FPV-дронів із тепловізорами. Бабенко зазначив, що компанія поставить українському уряду кілька тисяч таких дронів у травні 2024 року.

17 травня проєкт Army of Drones повідомив, що розроблено новий безпілотний квадрокоптер "Укропчик", який може нести корисне навантаження 1,5 кг і літати без вантажу 29 хвилин. Також повідомляється, що Україна розробила наземного ударного робота Ratel-S для атак по російській бронетехніці. Система може розвивати швидкість до 24 км/год, максимальний запас ходу — 6 км, 2 години на одному заряді. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив 15 травня, що Сили оборони України знищують значну частину російської бронетехніки за допомогою дронів українського виробництва. 16 травня Міноборони України повідомило, що з 9 травня схвалено 18 зразків вітчизняного озброєння, починаючи з січня по травень буде схвалено загалом 80 зразків.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про втрачені позиції і про те, чи захопили ЗС РФ Кліщіївку в Донецькій області.

Також повідомлялося, що окупант намагався збити український БПЛА незвичайним способом.