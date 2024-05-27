В этом нуждается каждый снаряд: почему ЕС медленно наращивает производство оружия, — The Economist

Артиллерийский снаряд или ракета требует взрывчатки, обычно это тротил, октоген или гексоген. Его производство имеет узкие места в цепочке поставок, что усложняет процессы.

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Украина находится под постоянно растущим давлением на поле боя. Европа пытается отчаянно нарастить производство ракет и снарядов, но испытывает значительные сложности. В The Economist объяснили, почему процесс не идет быстро.

ЕС не смог выполнить обещание и поставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Однако 15 марта было выделено 500 млн евро для наращивания производства. ЕС должен выйти до 2 млн боеприпасов в год до конца 2025 года. Несмотря на бюджет, сфера имеет узкое место: дефицит взрывчатки.

Каждый артиллерийский снаряд имеет 10,8 кг взрывчатки по типу тротила, октогена или гексогена. Ракета по типу Storm Shadow требует еще большего объема взрывчатки — 450 кг. И проблема в том, что производители взрывчатки не уверены, что производство можно увеличить.

Окончание холодной войны заставило многих производителей сократить или даже закрыть производство взрывчатого вещества. Великобритания, например, закрыла последнее такое предприятие в 2008 году. Последний крупный производитель тротила остался в Польше. Десятилетиями производство было откалибровано на эффективность в мирное время, а не на производство в промышленных масштабах, отмечает Иоганн Хехерль, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене. В результате в цепочке поставок имеет очень слабую возможность удовлетворить спрос.

Производство боеприпасов сложно нарастить Фото: The New York Times

Также есть несколько компаний, которые производят высокоэнергетические материалы по стандартам НАТО:

норвежский завод Cherming Nobel;

французский завод EURENCO.

Первый работает на полную мощность, а второй — имеет заказы вплоть до 2030 года. Один инсайдер отрасли отмечает, что строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет. Пример: Rheinmetall строит комплекс в Венгрии; но производство начнется только в 2027 году. Большое количество правил безопасности и охраны окружающей среды также может помешать расширению мощностей, говорит Кристиан Мьоллинг из Немецкого совета по международным отношениям.

Проблемы со стороны производителя — это дефицит персонала, а имеющийся уже уходит на пенсию. Также сложности есть с азотной кислотой и нитроцеллюлозы — важных элементов взрывчатки и топлива. Сейчас производство азотной кислоты идет в основном на удобрения. Но поскольку производители удобрений страдают от более высоких затрат на энергию, производителям взрывчатых веществ приходится бороться с ограниченными поставками. Существуют также уязвимые места в цепочке поставок: хлопковый линт, тип волокна, который является еще одним ключевым ингредиентом нитроцеллюлозы, в основном импортируется из Китая.

Несмотря на все сложности ЕС ожидает, что годовое производство боеприпасов достигнет как минимум 1,4 млн снарядов уже к концу текущего года.

Напомним, 25 мая СМИ писали, что западные спецслужбы допускают потери Украиной значительных территорий до конца 2024 года.