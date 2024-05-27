Иран впервые поставил российским войскам новейшие авиабомбы для обстрелов Украины (фото)

По словам OSINT-исследователя Юлиана Репке, в Курской области разбился тяжелый беспилотник Mohajer-6, на борту которого были новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5.

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Власти Ирана впервые поставили РФ новейшие авиабомбы для ударов по территории Украины. Такой вывод по видеозаписи из Курской области сделал OSINT-исследователь таблоида Bild Юлиан Репке.

Накануне в Курской области РФ разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. По мнению немецкого аналитика, именно на борту этого БПЛА были новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). На вооружении иранской армии они появились лишь в 2019 году.

По словам Репке, беспилотник, как предполагалось, в РФ планировали использовать для атаки по Сумской области, но БПЛА упал. Причины падения неизвестны.

Дрон Mohajer

Прежде российские войска не обстреливали Украину бомбами Qaem-5. Из всего этого Репке заключает, что военное сотрудничество Ирана и РФ вышло на новый уровень.

БПЛА Mohajer-6 у российских войск

Накануне появились данные о том, что российская оккупационная группировка потеряла один из своих дронов типа Mohajer-6. Эти разведывательно-ударные БПЛА закупались у Ирана. По информации иранских СМИ, такие "умные" бомбы могут уничтожать цели на расстоянии 12-20 км, также существует разновидность бомбы дальностью до 40 км.

Напомним, что Тегеран нашел новое применение дронам Mohajer-6.

Также сообщалось, что 1 апреля в беспилотнике "Ланцет" обнаружили камеру Sony.