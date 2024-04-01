В БПЛА "Ланцет" нашли камеру Sony: в каких еще российских дронах они есть (видео)

Это не первый российский беспилотник, где обнаружили оборудование производства Sony. Ранее их заметили в дронах SuperCam и Mohajer-6 вместе с другими зарубежными комплектующими.

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Внутри российского ударного беспилотного летательного аппарата "Ланцет" найден модуль камеры производства Sony. Об этом сообщает украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем Telegram-канале.

На видео можно рассмотреть уже извлеченную из БПЛА камеру беспилотника в кожухе и на подвижном подвесе, а также печатную плату с сетевыми разъемами. Сергей Бескрестнов утверждает, что модель камеры Sony FCB-EV5500 HD 30x. Это цветная камера с разрешением 720/60p 30-кратным цифровым и 12-кратным оптическим увеличением.

Согласно спецификациям, камера имеет технологии компенсации тумана, яркого освещения, инфракрасный фильтр, поддерживает широкий динамический диапазон, стабилизацию изображения, шумоподавление и другие функции.

Напомним, в феврале сообщалось, что в российском БПЛА SuperCam нашли японскую камеру Sony, которая на высоте до 5 километров позволяет делать детализированную 3D-карту местности, которая помогает российским военным находить цели для ударов. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин говорит, что в целом количество иностранных элементов в российской военной технике не уменьшилось с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако россияне меняют производителей компонентов на тех, чьи детали легче получить.

Также камера Sony найдена в иранском дроне Mohajer-6. Захваченный российский разведывательный дрон иранского происхождения состоит преимущественно из иностранных комплектующих: двигатель сделали в Австрии, видеокамеру — на заводе Sony в Японии, инфракрасную камеру — в США или Китае, лазерный дальномер — в Китае. Вся имеющаяся электроника — коммерческие образцы широкого потребления.

В конце февраля 2024 года российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что LG, Bosch и Sony закрывают последние магазины в России из-за прекращения поставок. Сотрудник сервисной поддержки Sony сообщил, что магазины закрываются из-за прекращения поставок. В техподдержке уточняют, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.

В 2022 году в России разрешили серый импорт, то есть ввоз техники мировых компаний без их разрешения. Министерство промышленности и торговли России составило список из 200 брендов, продукцию которых можно ввозить в Россию путем так называемого параллельного импорта. В него попали товары от Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, HP, Panasonic, Intel, Siemens, X-Box, PlayStation, Nintendo и других иностранных компаний, которые свернули свой бизнес в РФ после ее вторжения в Украину.

В марте 2022 года кинокомпания Sony приостановили поставки новых фильмов в Россию. Компании Sony и Warner Bros. и Walt Disney заявили, что не будут поставлять новинки кино в РФ. Это связано с вторжением России в Украину и санкциями Запада. С тех пор российские зрители официально не могут увидеть премьер новых фильмов этих производителей.

Также звукозаписывающая компания Sony Music Group прекратила деятельность в России и лишила россиян доступа к зарубежной музыке, права на которую ей принадлежат. Каталоги зарубежных артистов Sony Music отозвала у стриминговых сервисов из РФ.