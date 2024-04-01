У БПЛА "Ланцет" знайшли камеру Sony: в яких ще російських дронах вони є (відео)

Це не перший російський безпілотник, де виявили обладнання виробництва Sony. Раніше їх помітили в дронах SuperCam та Mohajer-6 разом з іншими закордонними складниками.

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Всередині російського ударного безпілотного літального апарату "Ланцет" знайдено модуль камери виробництва Sony. Про це повідомляє український військовий та експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

На відео можна роздивитися вже витягнуту з БПЛА камеру безпілотника у кожуху та на рухомому підвісі, а також друковану плату з мережевими роз’ємами. Сергій Бескрестнов стверджує що модель камери Sony FCB-EV5500 HD 30x. Це кольорова камера з роздільною здатністю 720/60p 30-разовим цифровим та 12-разовим оптичним збільшенням.

Згідно зі специфікаціями, камера має технології компенсації туману, яскравого освітлення, інфрачервоний фільтр, підтримує широкий динамічний діапазон, стабілізацію зображення, шумопоглинання та інші функції.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що у російському БПЛА SuperCam знайшли японську камеру Sony, яка на висоти до 5 кілометрів дозволяє робити деталізовану 3D-карту місцевості, яка допомагає російським військовим знаходити цілі для ударів. Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін каже, що загалом кількість іноземних елементів у російській військовій техніці не зменшилась від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте росіяни міняють виробників компонентів на тих, чиї деталі легше отримати.

Також камеру Sony знайдено в іранському дроні Mohajer-6. Захоплений російський розвідувальний дрон іранського походження складається переважно з іноземних складників: двигун зробили в Австрії, відеокамеру — на заводі Sony в Японії, інфрачервону камеру — у США або Китаї, лазерний далекомір — у Китаї. Вся наявна електроніка — комерційні зразки широкого вжитку.

Наприкінці лютого 2024 року російське видання "Коммерсантъ" повідомило, що LG, Bosch та Sony закривають останні магазини в Росії через припинення постачання. Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. У техпідтримці уточнюють, що деякі магазини працюватимуть до літа, допоки не розпродадуть залишки товарів.

У 2022 році у Росії дозволили сірий імпорт, тобто ввезення техніки світових компаній без їхнього дозволу. Міністерство промисловості та торгівлі Росії склало список із 200 брендів, продукцію яких можна ввозити в Росію шляхом так званого паралельного імпорту. До нього потрапили товари від Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, HP, Panasonic, Intel, Siemens, X-Box, PlayStation, Nintendo та інших іноземних компаній, які згорнули свій бізнес у РФ після її вторгнення до України.

У березні 2022 кінокомпанія Sony призупинили постачання нових фільмів до Росії. Компанії Sony та Warner Bros. та Walt Disney заявили, що не поставлятимуть новинки кіно до РФ. Це пов'язано із вторгненням Росії в Україну та санкціями Заходу. З того часу російські глядачі офіційно не можуть побачити прем’єр нових фільмів цих виробників.

Також звукозаписна компанія Sony Music Group припинила діяльність у Росії та позбавила росіян доступу до закордонної музики, права на яку їй належать. Каталоги закордонних артистів Sony Music відкликала у стрімінгових сервісів з РФ.