ТОП 3 водонепроникні смартфони від Samsung, Sony, Google: не бояться осіннього дощу (відео)

Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 7, Sony Xperia 10 VI не підведуть під час негоди, а також мають якісні камери та чипсети.

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Три моделі якісних і водонепроникних смартфонів від компаній Samsung, Google, Sony, актуальні у 2024, зібрав портал ITC. Їх можна придбати за ціною до 1700 доларів.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Від інших моделей серії S24 Ultra відрізняється, причина — дизайн з прямими кутами та титановий корпус. Він оснащений комплектним стилусом S Pencil.

На додаток до гарних запасів памʼяті для продуктивної роботи, гаджет підтримує покращені алгоритми Galaxy AI. ШІ адаптовує смартфон під розклад користувача, наділяє його корисними функціями, такими, як переклад повідомлень у режимі реального часу. Також він пропонує прокачані можливості для обробки графіки на великому екрані.

Також в S24 Ultra — потужні камери, а фронтальна вбудована у дисплей. Крім того, смартфон має змогу знімати навіть у складних умовах.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 7

Смартфон має потужну камеру та фірмові алгоритмами для обробки фото, Захист від води цієї моделі дозволяє занурення до 1,5 метрів. Окрім цього Pixel 7 пропонує стильний корпус з переробленого алюмінію та прокачані камери. Основна камера на 50 Мп додається до ультраширококутного об’єктива на 12 Мп.

Фронтальна камера розміщена в мініатюрному острівці дисплея з розмірами 6.3ʼʼ дюйми та OLED-матрицею. Екран моделі також має захист у вигляді надміцного скла Gorilla Glass Victus і підекранний зчитувач відбитка пальців.

Працює Google Pixel 7 на базі чипсета Google Tensor G2 під управлінням Android 13, а тому здатен задовольнити вимогливих до потужності користувачів. Ціна на Google Pixel 7 починається від 350 доларів.

Google Pixel 7

Sony Xperia 10 VI

Новенька модель Xperia 10 VI стала популярнішою за інші моделі Sony. Ця модель має типову для Sony стилізацію, фокус на потужних камерах телефона. Два об’єктиви з оптичною стабілізацією включають основний Sony Exmor RS ½" на 48 Мп і ультраширококутний на 8 Мп. Вони наділяють гаджет гарними можливостями для знімання, однак підтримка ШІ робить процес простішим, а результат фотографування кращим.

Sony Xperia 10 VI

Раніше ми писали про ТОП 6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном крім дисплея мають цілу низку переваг, таких, як потужний чип, якісна камера. В підбірці – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.

Також ми писали про бюджетні смартфони майбутнього дуже здивують. Нові тенденції в бюджетних смартфонах до 350 доларів включають не тільки апаратні зміни, наприклад, екрану або батареї, а й технології, такі як ШІ.