ТОП 3 водонепроникні смартфони від Samsung, Sony, Google: не бояться осіннього дощу (відео)
Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 7, Sony Xperia 10 VI не підведуть під час негоди, а також мають якісні камери та чипсети.
Три моделі якісних і водонепроникних смартфонів від компаній Samsung, Google, Sony, актуальні у 2024, зібрав портал ITC. Їх можна придбати за ціною до 1700 доларів.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Від інших моделей серії S24 Ultra відрізняється, причина — дизайн з прямими кутами та титановий корпус. Він оснащений комплектним стилусом S Pencil.
На додаток до гарних запасів памʼяті для продуктивної роботи, гаджет підтримує покращені алгоритми Galaxy AI. ШІ адаптовує смартфон під розклад користувача, наділяє його корисними функціями, такими, як переклад повідомлень у режимі реального часу. Також він пропонує прокачані можливості для обробки графіки на великому екрані.
Також в S24 Ultra — потужні камери, а фронтальна вбудована у дисплей. Крім того, смартфон має змогу знімати навіть у складних умовах.
Google Pixel 7
Смартфон має потужну камеру та фірмові алгоритмами для обробки фото, Захист від води цієї моделі дозволяє занурення до 1,5 метрів. Окрім цього Pixel 7 пропонує стильний корпус з переробленого алюмінію та прокачані камери. Основна камера на 50 Мп додається до ультраширококутного об’єктива на 12 Мп.
Фронтальна камера розміщена в мініатюрному острівці дисплея з розмірами 6.3ʼʼ дюйми та OLED-матрицею. Екран моделі також має захист у вигляді надміцного скла Gorilla Glass Victus і підекранний зчитувач відбитка пальців.
Працює Google Pixel 7 на базі чипсета Google Tensor G2 під управлінням Android 13, а тому здатен задовольнити вимогливих до потужності користувачів. Ціна на Google Pixel 7 починається від 350 доларів.
Sony Xperia 10 VI
Новенька модель Xperia 10 VI стала популярнішою за інші моделі Sony. Ця модель має типову для Sony стилізацію, фокус на потужних камерах телефона. Два об’єктиви з оптичною стабілізацією включають основний Sony Exmor RS ½" на 48 Мп і ультраширококутний на 8 Мп. Вони наділяють гаджет гарними можливостями для знімання, однак підтримка ШІ робить процес простішим, а результат фотографування кращим.
Раніше ми писали про ТОП 6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном крім дисплея мають цілу низку переваг, таких, як потужний чип, якісна камера. В підбірці – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.
Також ми писали про бюджетні смартфони майбутнього дуже здивують. Нові тенденції в бюджетних смартфонах до 350 доларів включають не тільки апаратні зміни, наприклад, екрану або батареї, а й технології, такі як ШІ.