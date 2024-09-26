Бюджетні смартфони майбутнього дуже здивують: топ 4 тренди, які зроблять їх особливими

Нові тенденції в бюджетних смартфонах до 350 доларів включають не тільки апаратні зміни, наприклад, екрану або батареї, а й технології, як-от ШІ.

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Визначено тренди у сфері смартфонів на майбутній рік. Серед тенденцій — кращі дисплеї у бюджетних смартфонів, більш довгострокова робота батареї, пише Hans India.

Використання вбудованого ШІ

Минули ті часи, коли для неефективних можливостей ШІ було потрібне постійне підключення до інтернету. Такі смартфони, як Samsung Galaxy S24 і iPhone 16, представили такі функції, як переклад у реальному часі, резюме статей і редагування фото з підтримкою ШІ, які від початку працюють на телефоні. Це означає, що ви можете отримати доступ до цих інструментів, навіть якщо ви не підключені до інтернету.

Для користувачів з обмеженим бюджетом такі пристрої, як Realme 12 Pro+ і Nothing Phone 2a Plus, починають включати в себе аналогічні вбудовані функції штучного інтелекту. Хоча вони можуть не відповідати флагманському досвіду за чистою потужністю штучного інтелекту, їхні камери та голосові функції з підтримкою ШІ не відстають від передових технологій.

Складні телефони подешевшають

Складні телефони знову повертаються, але їхня висока ціна робить їх недоступними для більшості людей. 2024 рік може стати роком, коли складні технології перейдуть на більш доступні пристрої.

Такі бренди, як Motorola, які колись вивели на ринок стильні пристрої, як-от Moto Razr, уже випустили Razr 40 за конкурентоспроможними цінами. Ходять чутки, що Samsung працює над складними моделями, які можуть коштувати менше 350 доларів.

Технологія камер класу DSLR приходить на смартфони

Цього року Samsung Galaxy S24 Ultra і Xiaomi 14 Ultra змінили наші очікування щодо того, чого може досягти зум смартфона з перископічними об'єктивами, забезпечуючи чіткі, детальні знімки із зумом. У той час як флагманські пристрої лідирують у цій тенденції, бюджетні смартфони наздоганяють.

Наприклад, Realme 12 Pro+ вартістю менше 350 доларів пропонує телеоб'єктив, здатний забезпечити гідний зум, а також чудову продуктивність за слабкого освітлення. Аналогічно Redmi Note 13 Pro+ пропонує відмінну основну камеру на 200 МП і надійний оптичний зум, що робить високоякісне фото доступним за нижчою ціною.

Акумулятор бюджетних телефонів працюватиме довше

Однією з найпоширеніших скарг користувачів на смартфони є поганий час автономної роботи. У 2024 році ми вже бачимо поліпшення в цій галузі, оскільки бренди випускають більші акумулятори.

Такі телефони, як OnePlus Nord 4 і POCO F6 5G, оснащені акумуляторами ємністю 5000 мАг або більше, що забезпечує роботу протягом усього дня навіть за умови інтенсивного використання. Виробники смартфонів також працюють над новими матеріалами для акумуляторів. Apple є лідером у цьому, а більш довговічний акумулятор привернув увагу в останньому iPhone 16.

Realme 12 Pro+, бюджетний смартфон з характеристиками дорогих телефонів

Ось деякі з бюджетних моделей смартфонів, які не поступаються флагманам:

Realme 12 Pro+ пропонує потужне налаштування камери, захист від води та пилу IP65 і тривалий час автономної роботи. Це надійний претендент для тих, хто шукає першокласні функції за доступною ціною.

пропонує потужне налаштування камери, захист від води та пилу IP65 і тривалий час автономної роботи. Це надійний претендент для тих, хто шукає першокласні функції за доступною ціною. OnePlus Nord 4 має флагманські можливості. Він включає в себе процесор Snapdragon 7+ Gen 3, який легко справляється з популярними завданнями смартфонів.

має флагманські можливості. Він включає в себе процесор Snapdragon 7+ Gen 3, який легко справляється з популярними завданнями смартфонів. Samsung Galaxy F54 5G оснащений камерою 108 МП і величезною батареєю ємністю 6000 мАг, що ідеально підходить для тих, кому потрібна тривала робота без шкоди для якості камери.

оснащений камерою 108 МП і величезною батареєю ємністю 6000 мАг, що ідеально підходить для тих, кому потрібна тривала робота без шкоди для якості камери. Redmi Note 13 Pro+ пропонує камеру 200 МП і потужний процесор MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Це надійний варіант для тих, хто шукає відмінну камеру в бюджетному пакеті.

Раніше ми писали про те, що iPhone 16 Pro випробували на міцність, кидали, били молотком і ножем. Новітні флагманські смартфони Apple виявилися з тонкими рамками. Це з'ясував блогер Сем Коль.