Бюджетные смартфоны будущего очень удивят: топ-4 тренда, которые сделают их особенными

Новые тенденции в бюджетных смартфонах до 350 долларов включают не только аппаратные изменения, например, экрана или батареи, но и технологии, такие как ИИ.

Related video

Определены тренды в сфере смартфонов на будущий год. Среди тенденций — лучшие дисплеи у бюджетных смартфонов, более долгосрочная работа батареи, пишет Hans India.

Использование встроенного ИИ

Прошли те времена, когда для неэффективных возможностей ИИ требовалось постоянное подключение к интернету. Такие смартфоны, как Samsung Galaxy S24 и iPhone 16, представили такие функции, как перевод в реальном времени, резюме статей и редактирование фото с поддержкой ИИ, которые изначально работают на телефоне. Это означает, что вы можете получить доступ к этим инструментам, даже если вы не подключены к интернету.

Для пользователей с ограниченным бюджетом такие устройства, как Realme 12 Pro+ и Nothing Phone 2a Plus, начинают включать в себя аналогичные встроенные функции искусственного интеллекта. Хотя они могут не соответствовать флагманскому опыту по чистой мощности искусственного интеллекта, их камеры и голосовые функции с поддержкой ИИ не отстают от передовых технологий.

Складные телефоны подешевеют

Складные телефоны снова возвращаются, но их высокая цена делает их недоступными для большинства людей. 2024 год может стать годом, когда сложные технологии перейдут на более доступные устройства.

Такие бренды, как Motorola, которые когда-то вывели на рынок стильные устройства, например Moto Razr, уже выпустили Razr 40 по конкурентоспособным ценам. Ходят слухи, что Samsung работает над сложными моделями, которые могут стоить менее 350 долларов.

Технология камер класса DSLR приходит на смартфоны

В этом году Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra изменили наши ожидания относительно того, чего может достичь зум смартфона с перископическими объективами, обеспечивая четкие, детальные снимки с зумом. В то время как флагманские устройства лидируют в этой тенденции, бюджетные смартфоны догоняют.

Например, Realme 12 Pro+ стоимостью менее 350 долларов предлагает телеобъектив, способный обеспечить достойный зум, а также превосходную производительность при слабом освещении. Аналогично Redmi Note 13 Pro+ предлагает отличную основную камеру на 200 МП и надежный оптический зум, что делает высококачественное фото доступным по более низкой цене.

Аккумулятор бюджетных телефонов будет работать дольше

Одной из самых распространенных жалоб пользователей на смартфоны является плохое время автономной работы. В 2024 году мы уже видим улучшения в этой области, поскольку бренды выпускают более крупные аккумуляторы.

Такие телефоны, как OnePlus Nord 4 и POCO F6 5G, оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч или более, что обеспечивает работу в течение всего дня даже при условии интенсивного использования. Производители смартфонов также работают над новыми материалами для аккумуляторов. Apple является лидером в этом, а более долговечный аккумулятор привлек внимание в последнем iPhone 16.

Realme 12 Pro+, бюджетный смартфон с характеристиками дорогих телефонов

Вот некоторые из бюджетных моделей смартфонов, которые не уступают флагманам:

Realme 12 Pro+ предлагает мощную настройку камеры, защиту от воды и пыли IP65 и длительное время автономной работы. Это надежный претендент для тех, кто ищет первоклассные функции по доступной цене.

предлагает мощную настройку камеры, защиту от воды и пыли IP65 и длительное время автономной работы. Это надежный претендент для тех, кто ищет первоклассные функции по доступной цене. OnePlus Nord 4 имеет флагманские возможности. Он включает в себя процессор Snapdragon 7+ Gen 3, который легко справляется с популярными задачами смартфонов.

имеет флагманские возможности. Он включает в себя процессор Snapdragon 7+ Gen 3, который легко справляется с популярными задачами смартфонов. Samsung Galaxy F54 5G оснащен камерой 108 МП и огромной батареей емкостью 6000 мАч, что идеально подходит для тех, кому нужна длительная работа без ущерба для качества камеры.

оснащен камерой 108 МП и огромной батареей емкостью 6000 мАч, что идеально подходит для тех, кому нужна длительная работа без ущерба для качества камеры. Redmi Note 13 Pro+ предлагает камеру 200 МП и мощный процессор MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Это надежный вариант для тех, кто ищет отличную камеру в бюджетном пакете.

Ранее мы писали о том, что iPhone 16 Pro испытали на прочность, бросали, били молотком и ножом. Новейшие флагманские смартфоны Apple оказались с тонкими рамками. Это выяснил блогер Сэм Коль.