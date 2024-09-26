ТОП-3 водонепроницаемых смартфона от Samsung, Sony, Google: не боятся осеннего дождя (видео)
Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 7, Sony Xperia 10 VI не подведут во время непогоды, а также имеют качественные камеры и чипсеты.
Три модели качественных и водонепроницаемых смартфонов от компаний Samsung, Google, Sony, актуальные в 2024, собрал портал ITC. Их можно приобрести по цене до 1700 долларов.
Samsung Galaxy S24 Ultra
От других моделей серии S24 Ultra отличается, причина — дизайн с прямыми углами и титановый корпус. Он оснащен комплектным стилусом S Pencil.
В дополнение к хорошим запасам памяти для продуктивной работы, гаджет поддерживает улучшенные алгоритмы Galaxy AI. ИИ адаптирует смартфон под расписание пользователя, наделяет его полезными функциями, такими как перевод сообщений в режиме реального времени. Также он предлагает прокачанные возможности для обработки графики на большом экране.
Также в S24 Ultra — мощные камеры, а фронтальная встроена в дисплей. Кроме того, смартфон имеет возможность снимать даже в сложных условиях.
Google Pixel 7
Смартфон имеет мощную камеру и фирменные алгоритмами для обработки фото, Защита от воды этой модели позволяет погружение до 1,5 метров. Кроме этого Pixel 7 предлагает стильный корпус из переработанного алюминия и прокачанные камеры. Основная камера на 50 Мп добавляется к ультраширокоугольному объективу на 12 Мп.
Фронтальная камера размещена в миниатюрном островке дисплея с размерами 6.3ʼʼ дюйма и OLED-матрицей. Экран модели также имеет защиту в виде сверхпрочного стекла Gorilla Glass Victus и подэкранный считыватель отпечатка пальцев.
Работает Google Pixel 7 на базе чипсета Google Tensor G2 под управлением Android 13, а потому способен удовлетворить требовательных к мощности пользователей. Цена на Google Pixel 7 начинается от 350 долларов.
Sony Xperia 10 VI
Новенькая модель Xperia 10 VI стала популярнее других моделей Sony. Эта модель имеет типичную для Sony стилизацию, фокус на мощных камерах телефона. Два объектива с оптической стабилизацией включают основной Sony Exmor RS ½" на 48 Мп и ультраширокоугольный на 8 Мп. Они наделяют гаджет хорошими возможностями для съемки, однако поддержка ИИ делает процесс проще, а результат фотографирования лучше.
Ранее мы писали о ТОП 6 телефонов с большим экраном. Смартфоны с большим экраном помимо дисплея обладают целым рядом преимуществ, таких, как мощный чип, качественная камера. В подборке — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.
Также мы писали о бюджетных смартфонах будущего очень удивят. Новые тенденции в бюджетных смартфонах до 350 долларов включают не только аппаратные изменения, например, экрана или батареи, но и технологии, такие как ИИ.