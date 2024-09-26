ТОП-3 водонепроницаемых смартфона от Samsung, Sony, Google: не боятся осеннего дождя (видео)

Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 7, Sony Xperia 10 VI не подведут во время непогоды, а также имеют качественные камеры и чипсеты.

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Три модели качественных и водонепроницаемых смартфонов от компаний Samsung, Google, Sony, актуальные в 2024, собрал портал ITC. Их можно приобрести по цене до 1700 долларов.

Samsung Galaxy S24 Ultra

От других моделей серии S24 Ultra отличается, причина — дизайн с прямыми углами и титановый корпус. Он оснащен комплектным стилусом S Pencil.

В дополнение к хорошим запасам памяти для продуктивной работы, гаджет поддерживает улучшенные алгоритмы Galaxy AI. ИИ адаптирует смартфон под расписание пользователя, наделяет его полезными функциями, такими как перевод сообщений в режиме реального времени. Также он предлагает прокачанные возможности для обработки графики на большом экране.

Также в S24 Ultra — мощные камеры, а фронтальная встроена в дисплей. Кроме того, смартфон имеет возможность снимать даже в сложных условиях.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 7

Смартфон имеет мощную камеру и фирменные алгоритмами для обработки фото, Защита от воды этой модели позволяет погружение до 1,5 метров. Кроме этого Pixel 7 предлагает стильный корпус из переработанного алюминия и прокачанные камеры. Основная камера на 50 Мп добавляется к ультраширокоугольному объективу на 12 Мп.

Фронтальная камера размещена в миниатюрном островке дисплея с размерами 6.3ʼʼ дюйма и OLED-матрицей. Экран модели также имеет защиту в виде сверхпрочного стекла Gorilla Glass Victus и подэкранный считыватель отпечатка пальцев.

Работает Google Pixel 7 на базе чипсета Google Tensor G2 под управлением Android 13, а потому способен удовлетворить требовательных к мощности пользователей. Цена на Google Pixel 7 начинается от 350 долларов.

Google Pixel 7

Sony Xperia 10 VI

Новенькая модель Xperia 10 VI стала популярнее других моделей Sony. Эта модель имеет типичную для Sony стилизацию, фокус на мощных камерах телефона. Два объектива с оптической стабилизацией включают основной Sony Exmor RS ½" на 48 Мп и ультраширокоугольный на 8 Мп. Они наделяют гаджет хорошими возможностями для съемки, однако поддержка ИИ делает процесс проще, а результат фотографирования лучше.

Sony Xperia 10 VI

Ранее мы писали о ТОП 6 телефонов с большим экраном. Смартфоны с большим экраном помимо дисплея обладают целым рядом преимуществ, таких, как мощный чип, качественная камера. В подборке — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.

Также мы писали о бюджетных смартфонах будущего очень удивят. Новые тенденции в бюджетных смартфонах до 350 долларов включают не только аппаратные изменения, например, экрана или батареи, но и технологии, такие как ИИ.