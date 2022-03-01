Кіна не буде. В Росії не побачать жодних нових світових прем'єр через вторгнення в Україну

Компанії Sony та Warner Bros. слідом за Walt Disney призупинили постачання нових фільмів до Росії.

Американські кінокомпанії Sony та Warner Bros. та Walt Disney заявили про те, що не поставлятимуть новинки кіно до РФ. Це пов'язано із вторгненням Росії в Україну та санкціями Заходу. В результаті російські кіномани не побачать найближчих світових прем'єр таких фільмів як "Бетмен" та "Морбіус", що мали вийти в прокат 2 та 24 березня, повідомляє Forbes.

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"Через ситуацію в Україні ми призупинили випуск фільму "Бетмен" у Росії. Ми сподіваємося на швидке та мирне розв'язання цієї трагедії", — повідомляє компанія Warner Bros.

Щодо компанії Sony, то там відмовилися показувати фільм "Морбіус".

Новий фільм про Бетмена — це перезапуск відомої кінофраншизи про людину-кажана з вигаданого міста Готем, яка заснована на коміксах компанії DC. Головну роль у фільмі зіграв Роберт Паттінсон. А "Морбіус" — це історія вампіра, заснована на коміксах компанії Marvel, в якій головну роль зіграв Джаред Літо.

"Наші думки та молитви з усіма тими, хто постраждав, і ми сподіваємося, що ця кризу швидко вирішать", — сказано в заяві Sony.

Ще до цього рішення Sony та Warner Bros. компанія Walt Disney також відмовилася робити нові прем'єрні покази своїх кіноробіт у Росії через вторгнення в Україну. Так росіяни не побачать новий мультфільм від Pixar під назвою "Turning Red" ("Я червонію").

Росія не є головним кіноринком для Голлівуду, але країна зазвичай входить до першої десятки країн світу з касових зборів. Наприклад, відомий фільм компанії Sony "Людина-павук: Додому шлях нема", який зібрав у всьому світі 1,85 млрд доларів, тільки в Росії заробив 46,7 мільйона доларів. А нещодавня прем'єра, фільм "Uncharted", за останні два тижні зібрав у Росії близько 20 мільйонів доларів, повідомляє Washington Post.

Водночас стрімінговий сервіс Netflix відмовився від безплатної трансляції російських телеканалів, попри вимогу Роскомнагляду з 1 березня включити в сітку трансляції 20 телеканалів РФ, повідомляє Forbes.

"З огляду на поточну ситуацію ми не плануємо додавати ці канали в наш сервіс", — йдеться в заяві Netflix.

Нагадуємо, що Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Кім Кардаш'ян та інші світові знаменитості висловили свою підтримку Україні.

Також відкрито підтримали нашу країну такі відомі селебрітіс як Мей Маск, Кайя Ґербер і Кендал Дженнер.