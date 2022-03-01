Кина не будет. В России не увидят никаких новых мировых премьер из-за вторжения в Украину

Компании Sony и Warner Bros. вслед за Walt Disney приостановили поставку новых фильмов в Россию.

Американские кинокомпании Sony и Warner Bros. и Walt Disney заявили о том, что не будут поставлять новинки кино в РФ. Это связано с вторжением России в Украину и санкциями Запада. В результате российские киноманы не увидять ближайших мировых премьер таких фильмов как "Бэтмена" и "Морбиуса", которые должны были выйти в прокат 2 и 24 марта, сообщает Forbes.

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"Из-за ситуации в Украине мы приостановили выпуск фильма "Бэтмен" в России. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", — сообщает компания Warner Bros.

Что касается компании Sony, то там отказались показывать фильм "Морбиус".

Новый фильм о Бэтмене — это перезапуск известной кинофраншизы о человеке-летучей мыши из вымышленного города Готэм, которая основана на комиксах компании DC. Главную роль в фильме исполнил Роберт Паттинсон. А "Морбиус" — это история вампира, основанная на комиксах компании Marvel, в которой главнуб роль исполнил Джаред Лето.

"Наши мысли и молитвы со всеми теми, кто пострадал, и мы надеемся, что этот кризис будет быстро разрешен", — сказано в заявлении Sony.

Еще до этого решения Sony и Warner Bros., компания Walt Disney также отказалась делать новые премьерные показы своих киноработ в России из-за вторжения в Украину. Так россияне не увидят новый мультфильм от Pixar под названием Тurning Red ("Я краснею").

Россия не является главным кинорынком для Голливуда, но страна обычно входит в первую десятку стран мира по кассовым сборам. Например, известный фильм компании Sony "Человек-паук: Нет пути домой", который собрал во всем мире 1,85 млрд долларов, только в России заработал 46,7 миллиона долларов. А недавняя премьера, фильм "Uncharted", за последние две недели собрал в России около 20 миллионов долларов, сообщает Washington Post.

В то же время стриминговый сервис Netflix отказался от бесплатной трансляции российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора с 1 марта включить в сетку трансляции 20 телеканалов РФ, сообщает Forbes.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", — говорится в заявлении Netflix.

Напоминаем, что Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости выразили свою поддержку Украине.

Такеж открыто поддержали нашу страну такие известные селебритис как Мэй Маск, Кайя Гербер и Кендалл Дженнер.