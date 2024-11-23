Скарб Третього Рейху: чоловік дізнався правду про пам'ятну річ, куплену в антикварній крамниці

Експерт Марк Аллум був вражений виглядом незвичайної знахідки й спочатку відзначив її красу, але вказав на деталі, які вказували на підробку.

Відвідувач популярного британського шоу Antiques Roadshow, який приніс на оцінку фотоапарат, що, як він вважав, був рідкісним нацистським артефактом, зіткнувся з неприємною правдою. Експерт шоу Марк Аллум підтвердив, що камера, куплена за 480 фунтів стерлінгів, є підробкою. Про цю історію згадує Lad Bible.

Шоу відвідало Лінкольнський собор (Англія), де гість із гордістю представив камеру Leica, прикрашену олімпійськими кільцями, орлом, свастикою і датою 1936. Чоловік пояснив, що придбав артефакт в антикварному магазині. Він був упевнений, що фотоапарат був пов'язаний з Олімпійськими іграми 1936 року в Берліні.

Експерт Марк Аллум, відомий своєю любов'ю до камер, був вражений виглядом пристрою і від самого початку відзначив його красу. Він також згадав, як одного разу йому довелося оцінити справжню рідкість — камеру Leica Luxus. Однак на цьому позитивна частина оцінки закінчилася. Аллум пояснив, що на ринку антикваріату, особливо в країнах Східної Європи, часто зустрічаються підроблені рідкісні камери Leica. Він вказав на кілька проблем із серійними номерами пристрою і якістю гравіювання, що доводило, що це підробка.

"На жаль, речі, які мають надто гарний вигляд, щоб бути правдою, часто такими й виявляються", — сказав експерт.

Рідкісна знахідка, камера, фотоапарат Фото: колаж Фокус

Гість шоу не був готовий до такої правди.

"Ви розчарували мене", — визнав він із часткою іронії.

Аллум спробував пом'якшити удар, зазначивши, що 480 фунтів — не найбільша втрата для антикварної угоди. Справжня рідкісна Leica могла б коштувати тисячі фунтів, що робить ризик таких покупок очевидним.

"Просто прийміть її такою, яка вона є, і насолоджуйтеся тим, який вигляд вона має на вашій полиці", — додав експерт.

Цей випадок підкреслює ризики колекціонування, особливо у сфері дорогих і рідкісних предметів. Експерти радять покупцям бути обережними й консультуватися з професіоналами перед купівлею дорогих антикваріатів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив щось незвичайне на 20-доларових купюрах. Джей Херрін почав звертати увагу на серійні номери банкнот завдяки другу, який одного разу виявив рідкісну купюру. Чоловік зберігає свою знахідку в надійному місці, але не виключає, що може виставити її на продаж.

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