Сокровище Третьего Рейха: мужчина узнал правду о памятной вещи, купленной в антикварной лавке

Эксперт Марк Аллум был впечатлен видом необычной находки и изначально отметил ее красоту, но указал на детали, которые указывали на подделку.

Посетитель популярного британского шоу Antiques Roadshow, принесший на оценку фотоаппарат, который, как он считал, был редким нацистским артефактом, столкнулся с неприятной правдой. Эксперт шоу Марк Аллум подтвердил, что камера, купленная за 480 фунтов стерлингов, является подделкой. Об этом истории вспоминает Lad Bible.

Шоу посетило Линкольнский собор (Англия), где гость с гордостью представил камеру Leica, украшенную олимпийскими кольцами, орлом, свастикой и датой 1936. Мужчина пояснил, что приобрел артефакт в антикварном магазине. Он был уверенный, что фотоаппарат был связан с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине.

Эксперт Марк Аллум, известный своей любовью к камерам, был впечатлен видом устройства и изначально отметил его красоту. Он также вспомнил, как однажды ему довелось оценить настоящую редкость — камеру Leica Luxus. Однако на этом позитивная часть оценки закончилась. Аллум объяснил, что на рынке антиквариата, особенно в странах Восточной Европы, часто встречаются поддельные редкие камеры Leica. Он указал на несколько проблем с серийными номерами устройства и качеством гравировки, что доказывало, что это подделка.

"К сожалению, вещи, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, часто такими и оказываются", — сказал эксперт.

Редкая находка, камера, фотоаппарат Фото: коллаж Фокус

Гость шоу не был готов к такой правде.

"Вы разочаровали меня", — признал он с долей иронии.

Аллум попытался смягчить удар, отметив, что 480 фунтов — не самая большая потеря для антикварной сделки. Настоящая редкая Leica могла бы стоить тысячи фунтов, что делает риск таких покупок очевидным.

"Просто примите ее такой, какая она есть, и наслаждайтесь тем, как она выглядит на вашей полке", — добавил эксперт.

Этот случай подчеркивает риски коллекционирования, особенно в сфере дорогих и редких предметов. Эксперты советуют покупателям быть осторожными и консультироваться с профессионалами перед покупкой дорогих антиквариатов.

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