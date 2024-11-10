Найкращі смартфони від бренду Sony 2024 року: добірка моделей серії Xperia (відео)

Серед актуальних девайсів — Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1V, Sony Xperia 5V.

Ці пристрої дадуть найкращі враження від Xperia. Добірку найкращих смартфонів зробив ресурс Techradar.

Sony Xperia 1 VI

Це флагманський телефон старої школи, який пропонує функції, які ви більше ніде не знайдете (окрім, можливо, інших записів у цьому списку). Безперечно, найкрутіша річ у цьому телефоні — це його можливість безперервного оптичного зуму, що обіцяє постійну якість між 3,5-кратним і 7,1-кратним зумом.

Sony Xperia 1 VI Фото: TechRadar

Технічні характеристики:

Дата виходу: червень 2024 р.

Вага: 192 г

Розміри: 162 x 74 x 8,2 мм

ОС: Android 14

Розмір екрана: 6,5 дюйма

Роздільна здатність: 1080 x 2340

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Пам'ять: 256/512 ГБ

Акумулятор: 5000 мАг

Задня камера: 48 МП (основна) + 12 МП (надширококутна) + 12 МП (телефото)

Фронтальна камера: 12 МП

Sony Xperia 1V

Попереднє покоління в лінійці Xperia 1 пропонує майже той самий набір функцій, що й поточний запис, за суттєво зниженою ціною. Xperia 1 V оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 і потрійною камерою з 3,5-5,2-кратним безперервним оптичним зумом. Це вражаючий список специфікацій, який близький до ревізії Xperia 1 цього року, але з вражаючою знижкою.

Типове зниження ціни на однорічний смартфон становить близько $100 — Apple, як відомо, продає своє попереднє покоління iPhone саме з такою знижкою. Однак Xperia 1 V на цілих $400 / £400 / AU$ дешевше, ніж Xperia VI, і з такими схожими характеристиками важко не вразитися — навіть якщо початкова ціна все ще становить колосальні $899.

Sony Xperia 1V

Технічні характеристики

Дата виходу: липень 2024 р.

Вага: 187 г

Розміри: 165 x 71 x 8,3 мм

ОС: Android 14

Розмір екрана: 6,5 дюйма

Роздільна здатність: 1644 x 3840

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Пам'ять: 256/512 ГБ

Акумулятор: 5000 мАг

Задня камера: 48 МП (основна) + 12 МП (надширококутна) + 12 МП (телефото)

Фронтальна камера: 12 МП

Sony Xperia 5V

Xperia 5 V пропонує більшість основних функцій телефонів Sony за ціною, значно нижчою за запитувану ціну суперпреміального флагмана Xperia 1 VI. За стандартами Sony це бюджетний телефон.

При стартовій ціні £799 — і за відсутності локальної доступності в США або Австралії — ви дивитеся на флагманський компактний телефон, але з великою потужністю. Дизайн Sony, орієнтований на фото, тут також повністю представлений, з 52-мегапіксельним датчиком основної камери, який обрізає до 48-мегапіксельних, перш ніж об'єднати в 12-мегапіксельні фотографії, гарантуючи майже чудову якість.

В іншому характеристики не зовсім відповідають флагманським телефонам, доступним у цій ціновій категорії. Тут — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативної пам'яті і дисплей з пристойною роздільною здатністю, але непослідовним колірним профілем.

Sony Xperia 5V

Технічні характеристики:

Дата виходу: вересень 2023 р.

Вага: 182 г

Розміри: 154 x 68 x 8,6 мм

ОС: Android 14

Розмір екрана: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 1080 x 2520

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ / 256 ГБ

Акумулятор: 5000 мАг

Задня камера: 48 МП (основна) + 12 МП (надширококутна)

Фронтальна камера: 12 МП

Раніше ми писали про найкращі камерофони 2024 року. До рейтингу увійшли моделі смартфонів від Google, Apple, Samsung, Sony, Xiaomi та інших виробників.