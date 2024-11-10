Лучшие смартфоны от бренда Sony 2024 года: подборка моделей серии Xperia (видео)

Среди актуальных девайсов — Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1V, Sony Xperia 5V.

Эти устройства дадут наилучшие впечатления от Xperia. Подборку лучших смартфонов сделал ресурс Techradar.

Sony Xperia 1 VI

Это флагманский телефон старой школы, который предлагает функции, которые вы больше нигде не найдете (кроме, может быть, других записей в этом списке). Бесспорно, самая крутая вещь в этом телефоне — это его возможность непрерывного оптического зума, обещающая постоянное качество между 3,5-кратным и 7,1-кратным зумом.

Sony Xperia 1 VI Фото: TechRadar

Технические характеристики:

Дата выхода: июнь 2024 г.

Вес: 192 г

Размеры: 162 x 74 x 8,2 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,5 дюйма

Разрешение: 1080 x 2340

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 12 МП (телефото)

Фронтальная камера: 12 МП

Sony Xperia 1V

Предыдущее поколение в линейке Xperia 1 предлагает почти тот же набор функций, что и текущая запись, по существенно сниженной цене. Xperia 1 V оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и тройной камерой с 3,5-5,2-кратным непрерывным оптическим зумом. Это впечатляющий список спецификаций, который близок к ревизии Xperia 1 этого года, но с впечатляющей скидкой.

Типичное снижение цены на годовалый смартфон составляет около $100 — Apple, как известно, продает свое предыдущее поколение iPhone именно с такой скидкой. Однако Xperia 1 V на целых $400 / £400 / AU$ дешевле, чем Xperia VI, и с такими похожими характеристиками трудно не впечатлиться — даже если начальная цена все еще составляет колоссальные $899.

Sony Xperia 1V

Технические характеристики

Дата выхода: июль 2024 г.

Вес: 187 г

Размеры: 165 x 71 x 8,3 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,5 дюйма

Разрешение: 1644 x 3840

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 12 МП (телефото)

Фронтальная камера: 12 МП

Sony Xperia 5V

Xperia 5 V предлагает большинство основных функций телефонов Sony по цене, значительно ниже запрашиваемой цены суперпремиального флагмана Xperia 1 VI. По стандартам Sony это бюджетный телефон.

При стартовой цене £799 — и при отсутствии локальной доступности в США или Австралии — вы смотрите на флагманский компактный телефон, но с большой мощностью. Дизайн Sony, ориентированный на фото, здесь также полностью представлен, с 52-мегапиксельным датчиком основной камеры, который обрезает до 48-мегапиксельных, прежде чем объединить в 12-мегапиксельные фотографии, гарантируя почти превосходное качество.

В остальном характеристики не совсем соответствуют флагманским телефонам, доступным в этой ценовой категории. Тут – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с приличным разрешением, но непоследовательным цветовым профилем.

Sony Xperia 5V

Технические характеристики:

Дата выхода: сентябрь 2023 г.

Вес: 182 г

Размеры: 154 x 68 x 8,6 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,1 дюйма

Разрешение: 1080 x 2520

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 12 МП

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