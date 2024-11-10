Лучшие смартфоны от бренда Sony 2024 года: подборка моделей серии Xperia (видео)
Среди актуальных девайсов — Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1V, Sony Xperia 5V.
Эти устройства дадут наилучшие впечатления от Xperia. Подборку лучших смартфонов сделал ресурс Techradar.
Sony Xperia 1 VI
Это флагманский телефон старой школы, который предлагает функции, которые вы больше нигде не найдете (кроме, может быть, других записей в этом списке). Бесспорно, самая крутая вещь в этом телефоне — это его возможность непрерывного оптического зума, обещающая постоянное качество между 3,5-кратным и 7,1-кратным зумом.
Технические характеристики:
- Дата выхода: июнь 2024 г.
- Вес: 192 г
- Размеры: 162 x 74 x 8,2 мм
- ОС: Android 14
- Размер экрана: 6,5 дюйма
- Разрешение: 1080 x 2340
- Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 12 МП (телефото)
- Фронтальная камера: 12 МП
Sony Xperia 1V
Предыдущее поколение в линейке Xperia 1 предлагает почти тот же набор функций, что и текущая запись, по существенно сниженной цене. Xperia 1 V оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и тройной камерой с 3,5-5,2-кратным непрерывным оптическим зумом. Это впечатляющий список спецификаций, который близок к ревизии Xperia 1 этого года, но с впечатляющей скидкой.
Типичное снижение цены на годовалый смартфон составляет около $100 — Apple, как известно, продает свое предыдущее поколение iPhone именно с такой скидкой. Однако Xperia 1 V на целых $400 / £400 / AU$ дешевле, чем Xperia VI, и с такими похожими характеристиками трудно не впечатлиться — даже если начальная цена все еще составляет колоссальные $899.
Технические характеристики
- Дата выхода: июль 2024 г.
- Вес: 187 г
- Размеры: 165 x 71 x 8,3 мм
- ОС: Android 14
- Размер экрана: 6,5 дюйма
- Разрешение: 1644 x 3840
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 12 МП (телефото)
- Фронтальная камера: 12 МП
Sony Xperia 5V
Xperia 5 V предлагает большинство основных функций телефонов Sony по цене, значительно ниже запрашиваемой цены суперпремиального флагмана Xperia 1 VI. По стандартам Sony это бюджетный телефон.
При стартовой цене £799 — и при отсутствии локальной доступности в США или Австралии — вы смотрите на флагманский компактный телефон, но с большой мощностью. Дизайн Sony, ориентированный на фото, здесь также полностью представлен, с 52-мегапиксельным датчиком основной камеры, который обрезает до 48-мегапиксельных, прежде чем объединить в 12-мегапиксельные фотографии, гарантируя почти превосходное качество.
В остальном характеристики не совсем соответствуют флагманским телефонам, доступным в этой ценовой категории. Тут – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с приличным разрешением, но непоследовательным цветовым профилем.
Технические характеристики:
- Дата выхода: сентябрь 2023 г.
- Вес: 182 г
- Размеры: 154 x 68 x 8,6 мм
- ОС: Android 14
- Размер экрана: 6,1 дюйма
- Разрешение: 1080 x 2520
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативная память: 8 ГБ
- Память: 128 ГБ / 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Задняя камера: 48 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная)
- Фронтальная камера: 12 МП
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