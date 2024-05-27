Іран уперше поставив російським військам новітні авіабомби для обстрілів України (фото)

За словами OSINT-дослідника Юліана Рьопке, у Курській області розбився важкий безпілотник Mohajer-6, на борту якого були новітні керовані авіабомби Qaem-5.

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Влада Ірану вперше поставила РФ новітні авіабомби для ударів по території України. Такий висновок за відеозаписом із Курської області зробив OSINT-дослідник таблоїда Bild Юліан Рьопке.

Напередодні в Курській області РФ розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. На думку німецького аналітика, саме на борту цього БПЛА були новітні керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). На озброєнні іранської армії вони з'явилися лише 2019 року.

За словами Рьопке, безпілотник, як передбачалося, у РФ планували використати для атаки по Сумській області, але БПЛА впав. Причини падіння невідомі.

Дрон Mohajer

Раніше російські війська не обстрілювали Україну бомбами Qaem-5. З усього цього Рьопке робить висновок, що військове співробітництво Ірану і РФ вийшло на новий рівень.

БПЛА Mohajer-6 у російських військ

Напередодні з'явилися дані про те, що російське окупаційне угруповання втратило один зі своїх дронів типу Mohajer-6. Ці розвідувально-ударні БПЛА закуповувалися в Ірану. За інформацією іранських ЗМІ, такі "розумні" бомби можуть знищувати цілі на відстані 12-20 км, також існує різновид бомби дальністю до 40 км.

Нагадаємо, що Тегеран знайшов нове застосування дронам Mohajer-6.

Також повідомлялося, що 1 квітня в безпілотнику "Ланцет" виявили камеру Sony.