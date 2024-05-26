В РФ упал иранский дрон Mohajer-6 с двумя авиабомбами (видео)

Жители Курской области, где рухнул дрон, сначала радовались, думая, что это упал украинский "Байрактар". Авиабомбы Ghaem-5 не сдетонировали.

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В России, в Курской области в поле упал ударно-разведывательный беспилотник Mohajer-6, закупленный РФ в Иране. Его обнаружили местные жители, опубликовавшие видео с места находки, пишет Defense Express

Сначала беспилотник ошибочно определили как украинский "Байрактар" турецкого производства. Так что в российских соцсетях появились радостные посты. Но после стало известно, что упал все таки ударный дрон российской армии и посты пропали.

На опубликованном видео видно, что иранский беспилотник Mohajer-6 с бортовым номером ER-858 был оснащен двумя авиабомбами Ghaem-5.

Напомним, Россия получила эти дроны еще в 2022 году вместе с первыми "Шахедами". Эксперты издания отмечают, что в последнее время иранский дрон Mohajer-6 редко фигурировал в новостях и особенно редко его запускали с территории РФ.

"Раньше враг использовал его прежде всего в небе над Черным морем, прежде всего для разведки, корректировки ударов. по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабли ЧФ РФ, как в марте этого года отмечали в британской разведке", отмечают эксперты.

На данный момент издание Oryx фиксирует потерю двух таких беспилотников. Первый сбили ВСУ осенью 2022 года. Второй потерянный Mohajer-6 был найден в восточной части Крыма, его предположительно сбили сами россияне по ошибке.

"Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести 4 управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 килограммов. Его дальность полета составляет 200 километров, а продолжительность — до 12 часов. Максимальная высота работы 5,4 километра.

Скорей всего, иранский дрон летел атаковать объекты на территории Украины, но, к счастью, не долетел.

Это не первый раз, когда российские беспилотники, направляясь на территорию Украины, остаются в границах РФ, и падают в разных областях. Так, в прошлом году на территории оккупированного Крыма упал иранский дрон-камикадзе Shahed.

А 25 мая в поселке Дубовое Белгородского района прозвучали взрывы. И выяснилось, что на здание упала российская полуторатонная авиационная бомба типа ФАБ-1500М54.