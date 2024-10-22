Россия атаковала Сумы: "шахед" ударил по жилым домам, детали

Как сообщили в Сумской ОГА, по предварительным данным, в результате вражеской атаки есть погибшие.

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В ночь с 21 на 22 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Сумах, в результате чего были повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сум Алексей Дрозденко.

"В результате вражеской атаки имеем попадания в жилые дома", — написал Дрозденко.

Он уточнил, что штаб по ликвидации этой чрезвычайной ситуации начнет работать с 9 утра в школе № 27.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в результате вражеской атаки по меньшей мере один человек доставлен в больницу.

Спасатели и другие экстренные службы работают на место происшествия.

Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА в западной и южной частях Сумщины.

Впоследствии в Сумской областной военной администрации сообщили, что враг нанес авиационный удар, применив "Шахеды".

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди", — отметили в Сумской ОГА.

Напомним, 21 октября Киевская область оказалась под ударом российских сил. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты инфраструктуры.

20 октября РФ ударила по Кривому Рогу, в результате чего есть много раненых и масштабные разрушения.