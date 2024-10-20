РФ ударила по Кривому Рогу: много раненых и масштабные разрушения (фото)

По данным ГСЧС, когда спасатели тушили пожар после первого российского обстрела, враг нанес повторный удар.

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В Кривом Роге, Днепропетровская область, число пострадавших в результате вчерашних российских ударов с применением баллистических ракет увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 13 раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Чиновник сообщил, что из общего числа пострадавших 14 человек нуждались в медицинской помощи.

"В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех — средней тяжести", — рассказал он.

По сообщению главы ОВА, в результате обстрелов со стороны противника в Кривом Роге были повреждены:

отель,

магазин,

административное здание,

учебное заведение,

7 многоквартирных домов.

"Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой"", — говорится в сообщении чиновника в Telegram.

Он также отметил, что в Кривом Роге были организованы штабы для оказания помощи пострадавшим.

"Там принимают заявления о поврежденном имуществе. А еще — выдают стройматериалы. Людей снабжают едой и горячим чаем", — рассказал глава ОВА.

Также он опубликовал фотографии последствий ракетного удара по городу, нанесенного Россией.

Удар по Кривому Рогу Удар по Кривому Рогу Удар по Кривому Рогу Фото: Сергей Лысак / Telegram Удар по Кривому Рогу

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что российские террористы при атаке по Кривому Рогу накануне вечером нанесли повторный удар при ликвидации последствий первого обстрела.

Во время тушения пожара, возникшего вследствие российского обстрела, силы ГСЧС попали под повторный удар. Сообщается, что среди пострадавших в городе оказался спасатель, а также была повреждена техника службы.

Напомним, что утром 19 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами. По состоянию на 9 утра ракетно-дроновая опасность сохранялась в шести областях.