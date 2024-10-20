РФ вдарила по Кривому Рогу: багато поранених і масштабні руйнування (фото)

За даними ДСНС, коли рятувальники гасили пожежу після першого російського обстрілу, ворог завдав повторного удару.

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У Кривому Розі, Дніпропетровська область, кількість постраждалих унаслідок учорашніх російських ударів із застосуванням балістичних ракет збільшилася до 17 осіб. Раніше повідомлялося про 13 поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Чиновник повідомив, що із загальної кількості постраждалих 14 осіб потребували медичної допомоги.

"У лікарні перебувають 8 постраждалих. Стан усіх — середньої тяжкості", — розповів він.

За повідомленням очільника ОВА, внаслідок обстрілів з боку противника у Кривому Розі було пошкоджено:

готель,

магазин,

адміністративна будівля,

навчальний заклад,

7 багатоквартирних будинків.

"Побито близько півтора десятка автомобілів. Зокрема, і три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції та карета "швидкої"", — йдеться в повідомленні чиновника в Telegram.

Він також зазначив, що в Кривому Розі було організовано штаби для надання допомоги постраждалим.

"Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще — видають будматеріали. Людей забезпечують їжею та гарячим чаєм", — розповів голова ОВА.

Також він опублікував фотографії наслідків ракетного удару по місту, завданого Росією.

Удар по Кривому Рогу Удар по Кривому Рогу Удар по Кривому Рогу Фото: Сергій Лисак / Telegram Удар по Кривому Рогу

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що російські терористи під час атаки по Кривому Рогу напередодні ввечері завдали повторного удару під час ліквідації наслідків першого обстрілу.

Під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу, сили ДСНС потрапили під повторний удар. Повідомляється, що серед постраждалих у місті опинився рятувальник, а також було пошкоджено техніку служби.

Нагадаємо, що вранці 19 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами. Станом на 9 ранку ракетно-дронова небезпека зберігалася в шести областях.