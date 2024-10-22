Росія атакувала Суми: "шахед" вдарив по житлових будинках, деталі

Як повідомили в Сумській ОВА, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки є загиблі.

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У ніч з 21 на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Сумах, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки", — написав Дрозденко.

Він уточнив, що штаб з ліквідації цієї надзвичайної ситуації почне працювати з 9-ї ранку у школі № 27.

Водночас виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина доставлена до лікарні.

Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місце події.

Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА в західній та південній частинах Сумщини.

Згодом в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав авіаційний удар, застосувавши "Шахеди".

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди", — зазначили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, 21 жовтня Київська область опинилася під ударом російських сил. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти інфраструктури.

20 жовтня РФ вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого є багато поранених і масштабні руйнування.