После атаки дронов в РФ загорелись спиртзаводы: эксперты объяснили, почему они стали целями

В ЦПД сообщили, что украинские БПЛА ударили по четырем российским предприятиям. Однако производство водки для народа, как выяснилось, является лишь прикрытием.

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Ночью на 22 октября Россию атаковали беспилотники, в регионах вспыхнули спиртовые заводы. Руководитель созданного СНБО Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, чем поражение таких объектов полезно Украине.

"Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому они и атакуются", — подчеркнул он.

По словам главы ЦПД, украинские дроны атаковали на территории РФ четыре предприятия:

"Биохим", который занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

промышленное предприятие Воронежской области.

"Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", — заявил Коваленко.

Похожее мнение в эфире телеканала "Киев" 22 октября высказал и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Спиртзаводы и вообще биохим — это не только "Путинка" (водка российского производства, — ред.), которой травится российский народ. Это и спирты для оборонной промышленности. В первую очередь, это аэрокосмическая отрасль, это авиация России", — пояснил он.

По словам эксперта, спиртзаводов в стране-агрессоре очень много, и не каждый может обеспечивать военных. Однако такими "малыми порезами" Украина также наносит ущерб врагу.

Напомним, в Минобороны РФ заявили об уничтожении 18 украинских БПЛА. В областях пожаловались на взрывы и пожары, местные сообщали об атаке на ТЭЦ.

Украину в ночь на 22 октября также опубликовали беспилотники. Силы ПВО ликвидировали 42 дрона, в Сумах погибла 14-летняя девочка с мамой и тетей.