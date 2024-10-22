По "скрепам" и "святому": украинцы высмеяли РФ и Медведева после взрывов на спиртзаводах (видео)

Россияне потеряли важные предприятия, которые помогали им заниматься беспробудным пьянством, шутят украинцы в соцсетях. Появились десятки мемов и комментариев, в которых издеваются над Дмитрием Медведевым, "скреп" и "красных линий".

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Украинцы отреагировали на удар Сил обороны по стратегическим объектам РФ — по российским спиртзаводам. В потоке комментариев они высмеяли водку и пьянство, присущее россиянам, и то, что именно алкоголь является настоящей и единственной "скрепой" в РФ. Кроме того, вспомнили о заместителе главы Совбеза РФ и экс-президенте Дмитрии Медведеве, который угрожает ядерным ударом каждый раз после попадания по ценным объектам на российской территории. В сети опубликовали видео, сгенерированное "искусственным интеллектом", на котором политик выступает с апокалиптическими заявлениями из-за поджога стратегических заводов. Фокус собрал комментарии и мемы украинцев в ответ на пожары на спиртзаводах РФ.

На шуточном видео слышно, будто Медведев разрешает украинцам бомбить что угодно — от нефтебаз до военных аэродромов. Персонаж ИИ заявляет, что ни в коем случае нельзя обстреливать спиртзаводы, иначе наступит апокалипсис.

В коллекции мемов, забранных Фокусом в соцсети X (Twitter), есть изображение, на котором российский солдат реагирует на удар по Тульским предприятиям. Он "вопит", что объекты являются "святыми", а люди, допустившие такой ужас, являются "фашистами".

Удары по РФ — мем о россиянах, спиртзаводе и пьянстве Фото: Скриншот

На другой картинке — персонаж советского фильма, зубной техник, который перечисляет потерянные предметы и каждый раз увеличивает количество потерь. В этом случае он жалуется на сразу два удара по спиртзаводам и будто бы "просит" больше.

Удары по РФ — мем по советскому фильму и взрывам на спиртзаводах Фото: Скриншот

Также украинцы вспомнили о Ефремовском спиртзаводе и эмблеме города, похожей на три бутылки. На другом скриншоте — лицо Медведева, который, похоже, вот-вот начнет угрожать "ядеркой".

Удары по РФ — мем про Медведева и алкоголь Фото: Скриншот Удары по РФ — мем про актера Ефремова и алкоголь Фото: Скриншот

В комментариях под сообщениями о пожарах на заводах по производству "стратегического товара" украинцы продолжили шутить над россиянами и их склонностью к пьянству. В некоторых сообщениях предполагают, что якобы в войне наконец перешли "жирные красные линии", состоялся "удар ниже пояса" и теперь будет действительно "страшно".

Удары по РФ — комментарии о спиртзаводе и о страданиях россиян Фото: Скриншот

На другом скриншоте — признание, что произошел настоящий "удар в спину" по российским "скрепам". Люди пишут, что Медведев может быть на "грани срыва" и что наконец у РФ есть причина для бунта.

Удары по РФ — комментарии о спиртзаводе и красных линиях Фото: Скриншот

Есть группа комментариев, которые высмеивают связь русской культуры со спиртзаводами. Кроме того, люди уверены, что Силы обороны отыскали самые болезненные точки и "ударили ниже пояса", то есть — по авоське с алкоголем.

Удары по РФ — комментарии о спиртзаводе и попадании по святому Фото: Скриншот Удары по РФ — комментарии о спиртзаводе и российской культуре Фото: Скриншот

На странице X и Telegram Дмитрия Медведева пока нет реакции на удары Украины по российским спиртзаводам.

Удары по РФ — попадание по спиртзаводам 22 октября

Отметим, ночью и утром 22 октября россияне начали публиковать ряд фото и видео ударов беспилотников по шести областям РФ. Взрывалось на спиртзаводах в Тульской (Ефремовский и Лужковский) и в Тамбовской областях. При этом российское Минобороны сообщило, что состоялась атака 18 украинских дронов и их все якобы сбили силы ПВО.

Напоминаем, эксперты объяснили, почему шумно на предприятиях РФ, которые, на первый взгляд, далеки от ВПК. Между тем в сети опубликовали новые кадры военных КНДР, которые проходят обучение в Приморском крае.